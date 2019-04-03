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03 апреля 2019 года 16:45
Пик укрепления рубля в 2019 году, вероятно, уже пройден - БКС
"К середине недели рублю удалось несколько оправиться от потрясений, полученных в прошлую пятницу - курс валюты фиксировался вблизи уровней 65,2. Основными факторами стабилизации, на наш взгляд, является продолжение роста нефтяных цен к уровням 70$, а также неожиданные новости от Минфина, определившего более сдержанный объем покупок валюты на ближайших месяц. На данный момент общие настроения рынка характеризуются "оптимистичным затишьем". Участники переваривают позитивные данные деловой активности в китайской промышленности, а также ожидают дальнейших событий в торговых переговорах - сегодня китайская делегация посетит США. Мы считаем, что условный позитив в рубле сохраняет временный характер - в отношении факторов поддержки сомнения не вызывает лишь ценовая конъюнктура нефтяного рынка. Тем временем та поддержка в рубле, которая формируется со стороны рыночных аппетитов к риску, в апреле может весьма быстро угаснуть. Мы считаем, что рынки остаются в состоянии тревожности, которая может быть завуалирована текущей отвлеченностью на сторонние факторы позитива. Основные опасения участников рынка в отношении траектории глобального эконмического роста остаются актуальными. Триггером для очередного панического всплеска может стать отсутствие конкретики в переговорах США и Китая или реализация процессов, связанных с Brexit. Сейчас мы полагаем, что основным риском для рубля продолжают оставаться не столько конъюнктурные тренды в валютах сектора ЕМ, сколько геополитическая составляющая. Реакция рынка в минувшую пятницу на жесткие заявления американского истеблишмента в отношении РФ как в плоскости дела Скрипалей, так и присутствия России в Венесуэле была достаточно эмоциональной. Но не получив ясной конкретики по этим вопросам, рынки предпочли сфокусироваться на прочих факторах. Однако сегодня, по информации Reuters, американские сенаторы готовы внести очередной санкционный законопроект на рассмотрение в Конгресс. Законопроект предполагает давление на банковский, оборонный и энергетический сектор, а также ограничения на покупку госдолга РФ. Рубль реагирует на данные новости достаточно сдержанно - законопроект фактически даже не принял "бумажный" вид. Мы считаем, что данные процессы не следует игнорировать. Если предположить, что данный пакет санкций останется на бумаге и дальше, независимо от этого действия американского истеблишмента явно указывают на то, что России не удается выйти из-под этого "дамоклова меча". На наш взгляд, действия представителей США следует характеризовать как зондирующие. Когда американский истеблишмент убедится в том, что "бумажные" санкции перестали оказывать на российские рынки значительное давление, то можно ожидать перевода данных санкций в форму реальных экономических ограничений. На наш взгляд, вероятность реализации данных процессов в ближайшие 2-3 месяца остается на повышенных уровнях. Возвращаясь к краткосрочной перспективе, полагаем, что на неделе рублю удастся сохранять движение в диапазоне 65-66,5. По итогам первой части сегодняшних аукционов ОФЗ министерству удалось разместить существенный объем "коротких" бумаг на 35 млрд руб. Размещение обошлось Минфину достаточно дорого, занимать пришлось с премией к доходности. Хотя данную часть аукциона и можно считать удачной, однако продолжение удорожания стоимости заимствований для Минфина даже на срок всего в три года может свидетельствовать о более сдержанном спросе в российских активах", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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03 апреля 2019 года 16:16
"Нефтяные цены остаются в русле устойчивой восходящей тенденции. Сегодня котировки продолжили поступательно расти, периодически переписывая пятимесячные вершины, но после нашего открытия начали предпринимать коррекционные попытки. Сейчас Brent торгуется около отметки $69,7, прибавляя 0,2%.... читать дальше
.03 апреля 2019 года 15:43
"В среду нефтяные котировки растут на 0,49%, торгуясь вблизи психологически-значимого уровня $70 по эталонному сорту Brent. Нефтетрейдеры, охваченные позитивом, царящим на глобальных рынках, предпочли проигнорировать негативную статистику по запасам нефти от API и сосредоточиться на данных от... читать дальше
.03 апреля 2019 года 14:30
Сырьевой рынок подвержен резким колебаниям котировок из-за частой рассинхронизации спроса и предложения, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на каменный уголь в настоящее время оказались под влиянием растущей добычи... читать дальше
.03 апреля 2019 года 12:20
"Нефть продолжает движение к 70$. Предпосылки для формирования дефицита на рынке усиливаются, а геополитика ускоряет данный процесс, - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - За счет намеренных усилий Саудовской Аравии, а также вынужденного продолжения спада добычи в... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:30
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.03 апреля 2019 года 11:15
Закрепление Brent выше уровня 69.70 долл./барр. способно воодушевить рынки на дальнейшие покупки - FxPro
"Нефть продолжает восхождение на возросшем аппетите к риску со стороны рыночных участников, а также вследствие опасений влияния ограничений в добыче со стороны ОПЕК+. Нефть марки Brent торгуется в настоящий момент по $69.70, вблизи MA(200). Закрепление выше этого уровня станет позитивным сигналом... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:41
"Нефть продолжает уверенно расти, тестируя 200-дневную среднюю линию (69,6 долл./барр.). Поддержкой выступает позитивный взгляд на фундаментал во 2 квартале ввиду продолжающегося сокращения добычи странами ОПЕК+, а также ожидания позитивной риторики переговоров США-Китай (будут идти на этой... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:07
Нефтяные котировки во вторник продолжили раллирование на фоне сильной поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и снижению опасений относительно замедления мировой экономики. Фьючерсы на Brent с утра практически достигли круглого значения $70 за баррель. На текущих ценах рост может... читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть в среду поднимаются. читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:43
"Нефть Brent достигла анонсированных нами ранее целей - $70 за баррель. Как и ожидалось, возобновляется санкционная риторика в отношении Ирана. Добыча страны за год сократилась примерно на 1,5 млн баррелей, а с мая, вероятно, будут отменены послабления для нынешних покупателей. Цены сырья... читать дальше
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