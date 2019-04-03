Пик укрепления рубля в 2019 году, вероятно, уже пройден - БКС

"К середине недели рублю удалось несколько оправиться от потрясений, полученных в прошлую пятницу - курс валюты фиксировался вблизи уровней 65,2. Основными факторами стабилизации, на наш взгляд, является продолжение роста нефтяных цен к уровням 70$, а также неожиданные новости от Минфина, определившего более сдержанный объем покупок валюты на ближайших месяц. На данный момент общие настроения рынка характеризуются "оптимистичным затишьем". Участники переваривают позитивные данные деловой активности в китайской промышленности, а также ожидают дальнейших событий в торговых переговорах - сегодня китайская делегация посетит США. Мы считаем, что условный позитив в рубле сохраняет временный характер - в отношении факторов поддержки сомнения не вызывает лишь ценовая конъюнктура нефтяного рынка. Тем временем та поддержка в рубле, которая формируется со стороны рыночных аппетитов к риску, в апреле может весьма быстро угаснуть. Мы считаем, что рынки остаются в состоянии тревожности, которая может быть завуалирована текущей отвлеченностью на сторонние факторы позитива. Основные опасения участников рынка в отношении траектории глобального эконмического роста остаются актуальными. Триггером для очередного панического всплеска может стать отсутствие конкретики в переговорах США и Китая или реализация процессов, связанных с Brexit. Сейчас мы полагаем, что основным риском для рубля продолжают оставаться не столько конъюнктурные тренды в валютах сектора ЕМ, сколько геополитическая составляющая. Реакция рынка в минувшую пятницу на жесткие заявления американского истеблишмента в отношении РФ как в плоскости дела Скрипалей, так и присутствия России в Венесуэле была достаточно эмоциональной. Но не получив ясной конкретики по этим вопросам, рынки предпочли сфокусироваться на прочих факторах. Однако сегодня, по информации Reuters, американские сенаторы готовы внести очередной санкционный законопроект на рассмотрение в Конгресс. Законопроект предполагает давление на банковский, оборонный и энергетический сектор, а также ограничения на покупку госдолга РФ. Рубль реагирует на данные новости достаточно сдержанно - законопроект фактически даже не принял "бумажный" вид. Мы считаем, что данные процессы не следует игнорировать. Если предположить, что данный пакет санкций останется на бумаге и дальше, независимо от этого действия американского истеблишмента явно указывают на то, что России не удается выйти из-под этого "дамоклова меча". На наш взгляд, действия представителей США следует характеризовать как зондирующие. Когда американский истеблишмент убедится в том, что "бумажные" санкции перестали оказывать на российские рынки значительное давление, то можно ожидать перевода данных санкций в форму реальных экономических ограничений. На наш взгляд, вероятность реализации данных процессов в ближайшие 2-3 месяца остается на повышенных уровнях. Возвращаясь к краткосрочной перспективе, полагаем, что на неделе рублю удастся сохранять движение в диапазоне 65-66,5. По итогам первой части сегодняшних аукционов ОФЗ министерству удалось разместить существенный объем "коротких" бумаг на 35 млрд руб. Размещение обошлось Минфину достаточно дорого, занимать пришлось с премией к доходности. Хотя данную часть аукциона и можно считать удачной, однако продолжение удорожания стоимости заимствований для Минфина даже на срок всего в три года может свидетельствовать о более сдержанном спросе в российских активах", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.