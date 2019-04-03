Нефть не прекращает "штурм" новых вершин - БКС

"Нефтяные цены остаются в русле устойчивой восходящей тенденции. Сегодня котировки продолжили поступательно расти, периодически переписывая пятимесячные вершины, но после нашего открытия начали предпринимать коррекционные попытки. Сейчас Brent торгуется около отметки $69,7, прибавляя 0,2%. Позитивная динамика нефтяных цен поддерживается улучшением экономической статистики из Китая, а также высокими шансами заключения американо-китайской внешнеторговой сделки. Все это уменьшило риски для глобального нефтяного спроса. Кроме того, вчера вице-президент США заявил, что Штаты будут продолжать оказывать давление на нефтяную промышленность Венесуэлы и тех, кто ее поддерживает. При этом участники рынка проигнорировали неожиданный рост запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти. Сегодня в 17:30 мск окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Прогнозируется сокращение запасов нефти на 0,4 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2 млн барр." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.