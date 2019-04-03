От уровней Brent в $70-71 игроки могут приступить к фиксации прибыли - ГК "ФИНАМ"

"В среду нефтяные котировки растут на 0,49%, торгуясь вблизи психологически-значимого уровня $70 по эталонному сорту Brent. Нефтетрейдеры, охваченные позитивом, царящим на глобальных рынках, предпочли проигнорировать негативную статистику по запасам нефти от API и сосредоточиться на данных от Минэнерго США, которые станут определяющими для цены нефти до конца текущей недели. Однако с учетом того, что фьючерсный контракт Brent раллирует четвертый день подряд, "быки" должны проявить особую осторожность, так как от уровней $70-71 игроки могут приступить к фиксации прибыли", - предупреждает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.