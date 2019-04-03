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03 апреля 2019 года 16:05
Идея субсидирования потребителей несырьевого экспорта РФ из ФНБ выглядит непрозрачной - Raiffeisenbank
Идея субсидирования через Фонд национального благосостояния (ФНБ) потребителей российской несырьевой экспортной продукции выглядит непрозрачной и несет в себе риски, считает экономист Raiffeisenbank по РФ Станислав Мурашов. "Подавляющий объем экспорта товаров из России - сырье (нефтегазовая продукция, металлургическое и сельскохозяйственное сырье), тогда как порядка половины явно несырьевой продукции (машины и оборудование и прочие несырьевые товары, коды ТНВЭД 84-97, в сумме $34 млрд за последние четыре квартала) занимает продукция военного назначения ($15 млрд). Условия по кредитам потребителям этой продукции могут быть нерыночными (например, низкие процентные ставки и возможность списания долга)", - говорится в обзоре банка. Кроме того, в нем сообщается, что Минфин РФ озвучил две взаимодополняющие инициативы по использованию средств ФНБ: расширение списка активов, в которые средства фонда могут быть инвестированы (по примеру фонда под управлением Norges Bank Investment Management (NBIM) в Норвегии), и поддержка льготного финансирования покупателей российского несырьевого экспорта. Другие возможные стратегические изменения в регламенте фонда пока властями не анонсировались. По мнению С.Мурашова, наиболее экономически эффективным способом управления средствами фонда из обсуждаемых в настоящее время является инвестирование средств в более широкий круг рыночных инструментов. "Наиболее экономически эффективным способом управления средствами фонда из предложенных, по нашему мнению, является инвестирование средств в более широкий круг рыночных инструментов. Но при этом, по аналогии с Норвежским фондом, необходимо будет внести изменения в регламент использования средств фонда с целью повышения его долгосрочной устойчивости. Так, в случае NBIM невозможно использовать капитал фонда для текущих нужд (бюджет Норвегии может использовать лишь процентные доходы)", - пишет эксперт. Фактически запас валюты, полученной по бюджетному правилу (ликвидная часть ФНБ плюс средства на счетах по учету нефтегазовых допдоходов) превысил порог в 7% ВВП еще в конце 2018 года, но по регламенту средства с этих счетов (в размере покупок валюты за прошлый год) перечисляются в ФНБ в июне текущего года, поэтому формальный порог в 7% будет превышен лишь в июне 2019 года, отмечает экономист Raiffeisenbank.
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