Апрель рубль может провести в диапазоне 65-67 за доллар - ГК "ФИНАМ"

"Российская валюта прибавляет 0,22%, торгуясь по отношению к американскому доллару в районе отметки 65. В среду, несмотря на крайне позитивную конъюнктуру на фондовых и сырьевых площадках, рублю не удается преодолеть уровень 65. Не помогают национальной валюте даже заявления Минфина о снижении объема покупки иностранной валюты. По сообщению ведомства, в рамках бюджетного правила с 5 апреля по 13 мая объем покупки валюты составит 11,6 млрд рублей, что на 3,9 млрд меньше, чем в марте. Второй квартал традиционно считается более слабым для рынков и валют emerging markets. В связи с этим апрель рубль может провести в диапазоне 65-67 за доллар", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.