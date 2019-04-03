Возобновление санкционной риторики может быстро привести к ослаблению рубля до 66-67 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"

Со вчерашнего вечера американская валюта упустила инициативу на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Так, накануне индекс доллара DXY впервые с 8 марта текущего года поднимался выше уровня 97,5 пунктов, а уже сегодня к полудню скорректировался ниже 97 пунктов. Коррекция американской валюты наблюдается и на большинстве площадок развивающихся рынков, что позволило рублю в первой половине дня заметно укрепиться в паре с долларом и приблизиться к отметке в 65.

"Давление на американскую валюту оказывают усилившиеся в очередной раз надежды участников рынка на достижение торгового соглашения между США и Китаем (в частности, очередной раунд торговых переговоров стартует сегодня в Вашингтоне) и новая положительная статистика из Китая (по деловой активности в сфере услуг), - указывает эксперт ИК. - Помогали рублю с утра и котировки нефти, которые в первой половине дня были близки к достижению отметки в 70 долл. за баррель по марке Brent, выше которой стоимость нефти находилась последний раз в первой половине ноября прошлого года. В то же время решение Минфина о снижении объема ежедневных покупок валюты в рамках исполнения бюджетного правила на ближайший месяц практически никак не отразилось на динамике валютного рынка. В случае сохранения позитивного настроя инвесторов на развивающихся рынках мы не исключаем попыток протестировать отметку в 65 по паре доллар/рубль. Однако даже в этом случае участники рынка будут держать в уме геополитическую ситуацию: возобновление санкционной риторики может быстро привести к ослаблению рубля до 66-67 в паре с долларом".