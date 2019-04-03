Уголь дешевеет на фоне низких цен на природный газ - Julius Baer

Сырьевой рынок подвержен резким колебаниям котировок из-за частой рассинхронизации спроса и предложения, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на каменный уголь в настоящее время оказались под влиянием растущей добычи природного газа и увеличения поставок сырья из Австралии и США. Рост импорта приводит к переизбытку предложения и обвалу котировок.

"На фоне снижающихся топливных цен европейские и азиатские производители электричества переключаются с угля на газ, - указывает эксперт. - Однако это не единственный фактор, оказывающий давление на котировки в последнее время. Поставки сырья на китайский рынок сокращаются из-за торговых ограничений и увеличения добычи внутри страны. Возобновление работы АЭС в Японии также снижает спрос на различные виды топлива для производства тепла. В Европе благоприятные погодные условия последних недель позволяют нарастить производство ветровой и солнечной энергии. Европейский энергетический комплекс ощущает воздействие ситуации на рынке: цены на природный газ, уголь и электроэнергию опустились с начала года примерно на 40%".

Переход электростанций с одного вида топлива на другой и увеличение спроса должны в конечном итоге остановить падение цен на природный газ, уверен Норберт Рюкер. Однако большой объем предложения и низкие цены на "голубое топливо" заставляют ожидать сохранение низкого спроса на уголь в обозримой перспективе. Ситуацию может изменить наступление очень жаркой погоды и неожиданный экономический бум, которые приведут к увеличению спроса на энергоносители до новых максимумов. Снижение котировок последних сглаживает негативный эффект от невысоких цен на электричество для его производителей. Компании из сектора коммунальных услуг с высокой долей фиксированных расходов, например, гидро- и атомные электростанции, вероятно, столкнутся со снижением денежного потока. Сланцевый бум несет глобальные последствия, которые ощущают даже гидроэлектростанции в отдаленных районах Швейцарии.

"Уголь подешевел примерно на 35% с начала года на фоне снижения цен на природный газ, сокращения импорта сырья Китаем и роста производства энергии из возобновляемых источников. Текущая конъюнктура указывает на то, что котировки угля будут держаться на низком уровне в течение длительного времени", - резюмирует специалист Julius Baer.