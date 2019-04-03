Объявленный Минфином план по заимствованиям на 2 кв. имеет высокие шансы быть не выполненным в полном объеме - Райффайзенбанк

"На прошлой неделе Минфин объявил план по заимствованиям на 2 кв., согласно которому ОФЗ должны быть реализованы по номиналу на 600 млрд руб., или в чистом виде 350 млрд руб. (за вычетом погашаемого в мае выпуска 26216 номиналом 250 млрд руб.). Этот план близок к тому объему, который был реализован по факту по итогам 1 кв. (513 млрд руб., или 360 млрд руб. в чистом виде). Однако успех был в основном обеспечен аномально высоким спросом в марте, когда ведомство привлекло на аукционах 268 млрд руб., при этом покупка нерезидентами в марте составила 97 млрд руб. (по данным ЦБ РФ, приведенными в докладе о ДКП). За весь 1 кв. нерезиденты купили 249 млрд руб., такой объем выглядит высоким даже в сравнении с периодом до 2014 г. Как мы уже отмечали, нетипичное поведение этих нерезидентов (покупка лишь на первичном рынке с узким диапазоном выставления заявок) не дает оснований полагать, что этот спрос будет присутствовать длительное время (видимо, покупателями являлся узкий круг нерезидентов, которые спешат по каким-то причинам купить ОФЗ до введения санкций на новые выпуски). Как следствие, объявленный план по заимствованиям на 2 кв. имеет высокие шансы быть не выполненным в полном объеме", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.