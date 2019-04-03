Группа ПИК опубликовала хорошие результаты по МСФО за 2018 г., мы подтверждаем позитивный взгляд на бумагу - ИК "Атон"

Группа ПИК опубликовала хорошие результаты по МСФО за 2018 г. (PIKK RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ - 400 РУБ.)

Выручка упала на 1.8% г/г до 246 млрд руб., принимая во внимание эффект МСФО 15. EBITDA составила 42.8 млрд руб., а рентабельность EBITDA достигла 17% (показателя EBITDA 2017, пересчитанного по новым стандартам, для сравнения нет). Чистая прибыль упала на 24% до 21.3 млрд руб.

"Объявленные показатели близки к нашим оценкам, - подчеркивают аналитики ИК "Атон". - ПИК продолжает генерировать высокий денежный поток от операционной деятельности при положительном оборотном капитале. Операционный денежный поток вырос на 23% г/г до 31 млрд руб. на фоне роста объемов реализации недвижимости до 1.9 млн кв м и роста средних цен на 4% в 2018. Валовый долг увеличился всего на 3% до 62 млрд руб., а чистый долг упал до 3.6 млрд руб., что подразумевает почти нулевое соотношение чистый долг /EBITDA. Компания не представила прогноза по дивидендам на 2019, но напомнила, что намерена придерживаться своей дивидендной политики, которая предполагает минимальную выплату 30% от свободного денежного потока. ПИК опубликует операционные результаты за 1К19 на следующей неделе, но компания отметила, что спрос остается высоким, а предложение в Москве постепенно снижается по сравнению с уровнями 2017-2018, что подталкивает цены на жилье вверх".

"Консенсус-прогноза по результатам нет, и отчет о прибылях и убытках не совсем сопоставим с показателями за предыдущий год (2017), которые не пересчитаны по стандарту МСФО 15, однако мы считаем, что опубликованные результаты являются сильными. По представленным показателям Группа ПИК торгуется с EV/EBITDA 4.3x и P/E 11.3x. Портфель недвижимости Группы оценивается в 270 млрд руб. (+19.8%) или 408 руб. на акцию. Хотя оценка ПИК является более дорогой, чем Эталона и ЛСР по ключевым коэффициентам, это результат устойчивой способности компании генерировать значительный положительный операционный денежный поток, на наш взгляд. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумагу", - комментируют новость эксперт ИК "Атон".