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03 апреля 2019 года 13:15
Sova Capital снизила рейтинг GDR Ленты до "держать" и оценку на 8%
(добавлены 3-9-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital снизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $3,9 до $3,6 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Как сообщалось ранее, компания "Севергрупп" может приобрести 34,4% GDR "Ленты" у TPG Group и 7,5% у Европейского банка реконструкции и развития по цене $3,6 за штуку. После выкупа пакетов TPG и ЕБРР "Севергрупп" планирует выставить оферту миноритариям - по той же цене за акцию, которая предложена мажоритарным акционерам. После того как предложение будет сделано, оно должно быть действительно в течение 21 календарного дня. Если "Севергрупп" приобретет более 50% акций "Ленты", предложение останется открытым еще в течение 14 календарных дней. Аналитики ИК не исключают, что значительное число акционеров "Ленты" могут воспользоваться офертой. По этой причине, как сообщается в обзоре, может снизиться ликвидность GDR "Ленты". Эксперты рекомендуют принять оферту и больше не дают для GDR "Ленты" рекомендацию "покупать". "Мы считаем, что объявленная цена справедлива. Предстоящая смена акционеров и последующее выставление оферты миноритариям могут привести к дополнительным рискам, связанным с ухудшением ликвидности акций, неоднозначной бизнес-стратегией и неясным корпоративным управлением", - говорится в обзоре Sova Capital. По мнению экспертов, причиной покупки офлайн-ритейлера может служить то, что "Севергрупп" владеет "Утконосом", одним из самых больших онлайн-ритейлеров продуктов питания в РФ. "По нашему мнению, "Лента" и "Утконос" будут взаимодополнять друг друга, что позволит им превратиться в единую интегрированную омниканальную бизнес-платформу, предлагающую расширенный ассортимент и широкий спектр вариантов покупок (обычные покупки в магазине, онлайн-заказы с доставкой на дом, интернет-магазины с доставкой в магазин)", - сообщается в обзоре ИК. Другая причина, по мнению аналитиков Sova Capital, заключается в том, что "Лента" завершила активную фазу инвестиционного цикла. "По нашим прогнозам, в 2019 году капиталовложения "Ленты" значительно сократятся, что должно привести к значительному увеличению FCF. В результате "Лента" может начать платить дивиденды уже в 2020 году", - отмечают эксперты ИК. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,91 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,5 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: ЛЕНТА
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