Сбербанк подписал новое обязывающее соглашение о продаже DenizBank: умеренно позитивно - Альфа-банк

"Сбербанк подписал новое обязывающее соглашение с Emirates NBD о продаже DenizBank. Стоимость банка выросла до 15,5 млрд лир с 14,6 млрд лир. Сделка должна быть закрыта к концу 2К19. Мы считаем достижением продать банк по коэффициент P/BV на уровне 1x, учитывая что большинство турецких банков торгуется на уровне 0,3-0,7x по аналогичному коэффициенту. Однако цена в долларах находится под вопросом. При текущем курсе доллара к лире DenizBank оценивается на уровне $2,8 млрд. Ранее Сбербанк утверждал, что сумма в долларах захеджирована в диапазоне $3,4-3,7 млрд. Тем не менее, главный эффект для Сбербанка – это высвобождение капитала (+100 б. п. к коэффициенту достаточности CET 1). В то же время обсуждение дивидендных выплат за 2018 г. запланировано на 16 апреля. Таким образом, сделка вряд ли повлияет на решение о дивидендных выплатах за 2018 г. Мы считаем, что наиболее вероятный сценарий – это коэффициент дивидендных выплат на уровне 45% при дивидендной доходности 7,6%, что существенно выше 5,6% на дату отсечения в прошлом году. Тем не менее, после недавней новости со ссылкой на президента DenizBank CEO о том, что сделка по продаже DenizBank сможет быть закрыта в начале апреля, оптимизм отдельных инвесторов в связи с дивидендными выплатами за 2018 г. может возрасти. Таким образом, мы не исключаем, что после первоначальной позитивной реакции рынка может последовать фиксация прибыли", - указывает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России