У нефтяных цен есть потенциал роста выше 70$ - БКС

"Нефть продолжает движение к 70$. Предпосылки для формирования дефицита на рынке усиливаются, а геополитика ускоряет данный процесс, - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - За счет намеренных усилий Саудовской Аравии, а также вынужденного продолжения спада добычи в Венесуэле совокупная добыча картеля в марте снизилась до уровней 30,4 млн барр./сутки. Достигнутые объемы сокращения, а также наличие планов у саудитов по продолжению агрессивной стратегии балансировки рынка позволяют ожидать, что летом на нефтяном рынке может возникнуть дефицит объемом порядка 200-500 тыс. барр./сутки. По нашим оценкам, приближение рынка к превышению спроса над предложением формирует высокий потенциал для роста нефтяных цен выше 70$ на горизонте ближайших 2-3 месяцев".

"В краткосрочной перспективе недели мы также наблюдаем наличие факторов поддержки. - продолжает Александр Бахтин. - С одной стороны, позитивные данные по китайскому производству несколько нивелируют опасения рынка в отношении роста мирового спроса на нефть. С другой стороны, мы считаем, что начавшееся road-show перед размещением долларовых бондов Saudi Aramco может являться для рынков четким сигналом о том, что Саудовская Аравия продолжит проводить вербальные интервенции, поддерживающие ценовой рост в ближайшее время. Заметим, что мы также считаем, что королевство сохранит за собой звание главного бенефициары по продвижению идеи продления сделки ОПЕК+ до конца 2019 года на заседании стран участников летом. Ожидаемый диапазон движения котировок в краткосрочной перспективе - 67,8-70,3$".