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03 апреля 2019 года 12:20
У нефтяных цен есть потенциал роста выше 70$ - БКС
"Нефть продолжает движение к 70$. Предпосылки для формирования дефицита на рынке усиливаются, а геополитика ускоряет данный процесс, - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - За счет намеренных усилий Саудовской Аравии, а также вынужденного продолжения спада добычи в Венесуэле совокупная добыча картеля в марте снизилась до уровней 30,4 млн барр./сутки. Достигнутые объемы сокращения, а также наличие планов у саудитов по продолжению агрессивной стратегии балансировки рынка позволяют ожидать, что летом на нефтяном рынке может возникнуть дефицит объемом порядка 200-500 тыс. барр./сутки. По нашим оценкам, приближение рынка к превышению спроса над предложением формирует высокий потенциал для роста нефтяных цен выше 70$ на горизонте ближайших 2-3 месяцев". "В краткосрочной перспективе недели мы также наблюдаем наличие факторов поддержки. - продолжает Александр Бахтин. - С одной стороны, позитивные данные по китайскому производству несколько нивелируют опасения рынка в отношении роста мирового спроса на нефть. С другой стороны, мы считаем, что начавшееся road-show перед размещением долларовых бондов Saudi Aramco может являться для рынков четким сигналом о том, что Саудовская Аравия продолжит проводить вербальные интервенции, поддерживающие ценовой рост в ближайшее время. Заметим, что мы также считаем, что королевство сохранит за собой звание главного бенефициары по продвижению идеи продления сделки ОПЕК+ до конца 2019 года на заседании стран участников летом. Ожидаемый диапазон движения котировок в краткосрочной перспективе - 67,8-70,3$".
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03 апреля 2019 года 16:16
"Нефтяные цены остаются в русле устойчивой восходящей тенденции. Сегодня котировки продолжили поступательно расти, периодически переписывая пятимесячные вершины, но после нашего открытия начали предпринимать коррекционные попытки. Сейчас Brent торгуется около отметки $69,7, прибавляя 0,2%.... читать дальше
.03 апреля 2019 года 15:43
"В среду нефтяные котировки растут на 0,49%, торгуясь вблизи психологически-значимого уровня $70 по эталонному сорту Brent. Нефтетрейдеры, охваченные позитивом, царящим на глобальных рынках, предпочли проигнорировать негативную статистику по запасам нефти от API и сосредоточиться на данных от... читать дальше
.03 апреля 2019 года 14:30
Сырьевой рынок подвержен резким колебаниям котировок из-за частой рассинхронизации спроса и предложения, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на каменный уголь в настоящее время оказались под влиянием растущей добычи... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:30
На нефтяные котировки положительно влияет действующая до июня текущего года сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent приближаются к отметке $70/bbl, следуя динамике рисковых активов, спрос на которые поддерживают сильные данные по деловой активности в Китае и позитив в отношении торговых переговоров между США и КНР. Отметим, что опубликованные вчера вечером предварительные данные по... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:15
Закрепление Brent выше уровня 69.70 долл./барр. способно воодушевить рынки на дальнейшие покупки - FxPro
"Нефть продолжает восхождение на возросшем аппетите к риску со стороны рыночных участников, а также вследствие опасений влияния ограничений в добыче со стороны ОПЕК+. Нефть марки Brent торгуется в настоящий момент по $69.70, вблизи MA(200). Закрепление выше этого уровня станет позитивным сигналом... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:41
"Нефть продолжает уверенно расти, тестируя 200-дневную среднюю линию (69,6 долл./барр.). Поддержкой выступает позитивный взгляд на фундаментал во 2 квартале ввиду продолжающегося сокращения добычи странами ОПЕК+, а также ожидания позитивной риторики переговоров США-Китай (будут идти на этой... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:07
Нефтяные котировки во вторник продолжили раллирование на фоне сильной поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и снижению опасений относительно замедления мировой экономики. Фьючерсы на Brent с утра практически достигли круглого значения $70 за баррель. На текущих ценах рост может... читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть в среду поднимаются. читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:43
"Нефть Brent достигла анонсированных нами ранее целей - $70 за баррель. Как и ожидалось, возобновляется санкционная риторика в отношении Ирана. Добыча страны за год сократилась примерно на 1,5 млн баррелей, а с мая, вероятно, будут отменены послабления для нынешних покупателей. Цены сырья... читать дальше
.02 апреля 2019 года 18:14
Последние данные по индексу деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности Китая оказались лучше рыночных ожиданий. Сильный рост показал как официальный индикатор национального бюро статистики, так и индекс от частной группы Caixin, которая отслеживает ситуацию в малых и средних компаниях,... читать дальше
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