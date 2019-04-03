"Московская биржа": операционные результаты за март 2019 года негативны для акций компании - Альфа-банк

"Московская биржа" вчера подвела итоги торгов за март 2019 года. На годовой основе объем торгов продолжал снижаться по всем направлениям, что привело к снижению объема торгов за 1К19 на 4% г/г. Рублевые и долларовые балансы снизились на 14-20% г/г. Слабая динамика объемов торгов, нейтрализованная повышением тарифов по репо с центральным контрагентом (ЦК), деривативам и валютным свопам (на фоне введения Единого пула обеспечения), а также высоко маржинальных продуктов денежного рынка предполагает рост комиссионного дохода за 1К19 на 4-5%, по нашей оценке. Это предполагает замедлении роста с 9% г/г в 4К18. В то же время рынок, скорее всего, ожидает рост комиссионного дохода в районе 12-13% по итогам 2019 г. (что соответствует историческим темпам роста). Таким образом, мы считаем новость НЕГАТИВНОЙ для акций биржи. Тем не менее, мы ожидаем, что акции продолжат получать поддержку до даты отсечения дивидендных выплат (8 мая). При дивидендной доходности 8,4% на двухмесячном горизонте (против 6,7% в среднем в 2017-2018 гг.) мы считаем акции "Московской биржи" одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в российском финансовом секторе", - отмечают в Альфа-банке.

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