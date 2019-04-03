Слабость рынка ОФЗ мешает укреплению рубля - БКС

"Российская валюта завершила предыдущие торги в небольшом минусе. Продолжающийся рост нефтяных котировок компенсировался слабостью долгового рынка и отскоком доллара на мировом рынке. Динамика рубля в целом соответствовала средней по валютам EM. Сегодня утром азиатские рынки вернулись к росту на фоне выхода сильных данных PMI от Caixin, подтвердивших сильную статистику, опубликованную в воскресенье. Аппетит к риску на протяжении дня будет сохраняться повышенным, но это не гарантирует значительное укрепление рубля. Многое зависит от спроса инвесторов на сегодняшних аукционах Минфина. Индекс RGBI приостановил резкое снижение, но давление на ОФЗ сохраняется. Протестировать спрос на локальные обязательства позволят сегодняшние аукционы Минфина. Распродажи на рынке ОФЗ сейчас основной фактор, мешающий рублю укрепляться", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.