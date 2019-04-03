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03 апреля 2019 года 11:46
Слабость рынка ОФЗ мешает укреплению рубля - БКС
"Российская валюта завершила предыдущие торги в небольшом минусе. Продолжающийся рост нефтяных котировок компенсировался слабостью долгового рынка и отскоком доллара на мировом рынке. Динамика рубля в целом соответствовала средней по валютам EM. Сегодня утром азиатские рынки вернулись к росту на фоне выхода сильных данных PMI от Caixin, подтвердивших сильную статистику, опубликованную в воскресенье. Аппетит к риску на протяжении дня будет сохраняться повышенным, но это не гарантирует значительное укрепление рубля. Многое зависит от спроса инвесторов на сегодняшних аукционах Минфина. Индекс RGBI приостановил резкое снижение, но давление на ОФЗ сохраняется. Протестировать спрос на локальные обязательства позволят сегодняшние аукционы Минфина. Распродажи на рынке ОФЗ сейчас основной фактор, мешающий рублю укрепляться", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
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03 апреля 2019 года 16:16
"Нефтяные цены остаются в русле устойчивой восходящей тенденции. Сегодня котировки продолжили поступательно расти, периодически переписывая пятимесячные вершины, но после нашего открытия начали предпринимать коррекционные попытки. Сейчас Brent торгуется около отметки $69,7, прибавляя 0,2%.... читать дальше
.03 апреля 2019 года 15:43
"В среду нефтяные котировки растут на 0,49%, торгуясь вблизи психологически-значимого уровня $70 по эталонному сорту Brent. Нефтетрейдеры, охваченные позитивом, царящим на глобальных рынках, предпочли проигнорировать негативную статистику по запасам нефти от API и сосредоточиться на данных от... читать дальше
.03 апреля 2019 года 14:30
Сырьевой рынок подвержен резким колебаниям котировок из-за частой рассинхронизации спроса и предложения, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на каменный уголь в настоящее время оказались под влиянием растущей добычи... читать дальше
.03 апреля 2019 года 12:20
"Нефть продолжает движение к 70$. Предпосылки для формирования дефицита на рынке усиливаются, а геополитика ускоряет данный процесс, - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - За счет намеренных усилий Саудовской Аравии, а также вынужденного продолжения спада добычи в... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:30
На нефтяные котировки положительно влияет действующая до июня текущего года сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent приближаются к отметке $70/bbl, следуя динамике рисковых активов, спрос на которые поддерживают сильные данные по деловой активности в Китае и позитив в отношении торговых переговоров между США и КНР. Отметим, что опубликованные вчера вечером предварительные данные по... читать дальше
.03 апреля 2019 года 11:15
Закрепление Brent выше уровня 69.70 долл./барр. способно воодушевить рынки на дальнейшие покупки - FxPro
"Нефть продолжает восхождение на возросшем аппетите к риску со стороны рыночных участников, а также вследствие опасений влияния ограничений в добыче со стороны ОПЕК+. Нефть марки Brent торгуется в настоящий момент по $69.70, вблизи MA(200). Закрепление выше этого уровня станет позитивным сигналом... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:41
"Нефть продолжает уверенно расти, тестируя 200-дневную среднюю линию (69,6 долл./барр.). Поддержкой выступает позитивный взгляд на фундаментал во 2 квартале ввиду продолжающегося сокращения добычи странами ОПЕК+, а также ожидания позитивной риторики переговоров США-Китай (будут идти на этой... читать дальше
.03 апреля 2019 года 10:07
Нефтяные котировки во вторник продолжили раллирование на фоне сильной поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и снижению опасений относительно замедления мировой экономики. Фьючерсы на Brent с утра практически достигли круглого значения $70 за баррель. На текущих ценах рост может... читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть в среду поднимаются. читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:43
"Нефть Brent достигла анонсированных нами ранее целей - $70 за баррель. Как и ожидалось, возобновляется санкционная риторика в отношении Ирана. Добыча страны за год сократилась примерно на 1,5 млн баррелей, а с мая, вероятно, будут отменены послабления для нынешних покупателей. Цены сырья... читать дальше
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