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03 апреля 2019 года 10:12
Продажа турецкой «дочки» устраняет неопределенность по поводу завершения сделки и повысит капитал Сбербанка на 100 б.п. - БКС Глобал Маркетс
Сбербанк подтвердили условия соглашения о продаже Denizbank (99.85%). В соответствии с новыми условиями, цена сделки составит TRY 15.48 млрд против TRY 14.6 млрд, прописанных в соглашении, заключенном в мае 2018 г., мультипликатор P/BV на конец 2018 г. – 1.0x против 1.17x по состоянию на октябрь 2017 г., поскольку Сбербанк не удерживал прибыль Denizbank за 2018 г. Как отмечают эксперты БКС Глобал Маркетс, курс $/TRY не определен, на текущем уровне цена составляет $2.7 млрд, или дисконт около 20% к нижней границе ранее установленного диапазона. Сделка будет завершена до конца 2К19, требуется одобрение регулирующих органов. "Таким образом, продажа не должна оказать влияния на решение по дивидендам за 2018 г., поскольку заседание набсовета состоится в 16 апреля, до закрытия сделки. Продажа турецкой «дочки» устраняет неопределенность по поводу завершения сделки и повысит капитал Сбербанка на 100 б.п.", - резюмируют аналитики БКС Глобал Маркетс. Также в обзоре отмечается, что Сбербанк реструктурировал долг Agrokor, конвертировав его в акционерный капитал. "Напомним, объем кредитов Сбербанка, выданных холдингу, превышает EUR 1.1 млрд и на 100% покрыт резервами. Конвертация долга в акции может высвободить часть из EUR 1.1 млрд резервов, созданных под Agrokor, что указывает на возможность повышения прогноза на 2019 г. на 130 б.п.", - комментируют новость специалисты БКС Глобал Маркетс.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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