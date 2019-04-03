Рынок нефти: котировки обновляют локальные максимумы - БКС

Нефтяные котировки во вторник продолжили раллирование на фоне сильной поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и снижению опасений относительно замедления мировой экономики. Фьючерсы на Brent с утра практически достигли круглого значения $70 за баррель. На текущих ценах рост может замедлиться, особенно, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов, если данные EIA сегодня в очередной раз покажут рост запасов нефти в США.

Сегодня ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США неожиданно выросли на 3 млн баррелей (до 451,7 млн). Аналитики в среднем ожидали снижения на 425000 баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 188000 баррелей.

Запасы бензина упали на 2,6 млн баррелей (прогноз -1,5 млн), запасы дистиллятов снизились на 1,9 млн баррелей (прогноз -506000). Импорт нефти за неделю вырос на 264000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,9 млн б/с.

Рынок практически не отреагировал на статистику. Американский сорт нефти WTI остается сильным и демонстрирует опережающую динамику по сравнению с Brent, что способствует сужению спреда между сортами. Сегодня с утра спред впервые в 2019 г. спустился ниже $7.

Сегодня будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (в 17:30 мск), которые считаются более достоверными и будут отслеживаться участниками рынка. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на +0,25% к уровням закрытия предыдущего дня, констатирует специалист БКС.