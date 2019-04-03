Ждём позитивной динамики от российского рынка акций - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает, азиатские рынки торгуются в "плюсе", а валюты сырьевых стран укрепляются. Ждём позитивной динамики от российского рынка акций, а основной рост сосредоточится в секторах, связанных с добычей ресурсов. Кроме того, укреплению рубля будут способствовать аукционы ОФЗ, которые предлагают одну из лучших доходностей в мире", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.