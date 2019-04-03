Внешний фон способствует попыткам переписать максимумы в районе 2540 по индексу МосБиржи и 1230 по РТС - Инвестиционная палата

"Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов среды демонстрируют положительную динамику, что вкупе с ростом цен на энергоносители способствует попыткам отечественных индексов переписать максимумы в районе 2540 пунктов по индексу МосБиржи и 1230 пунктов по индексу РТС", - указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.