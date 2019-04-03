Рост Brent может продолжиться до $71,50 - ИФК "Солид"

"Нефть Brent достигла анонсированных нами ранее целей - $70 за баррель. Как и ожидалось, возобновляется санкционная риторика в отношении Ирана. Добыча страны за год сократилась примерно на 1,5 млн баррелей, а с мая, вероятно, будут отменены послабления для нынешних покупателей. Цены сырья реагируют также на общее улучшение настроений на фондовом рынке и, конечно, на сокращение добычи ОПЕК+. Покупатели захватили инициативу, на фоне чего рост может продолжиться до 71,50", - предполагает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.