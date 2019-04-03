Кроме дорожающей нефти и общемирового настроя на позитив российскую валюту поддержит слабеющий доллар - Алор Брокер

"Складываются неплохие предпосылки для ухода рубля ниже отметки 65 за доллар. Кроме дорожающей нефти и общемирового настроя на позитив на открытии торгов российскую валюту поддержит слабеющий доллар, который в паре с евро так и не смог уйти ниже отметки 1,12 и начал "рисовать" отскок от нее. Пока пара евро-доллар растет чуть менее чем на 0,2%, а Индекс доллара снижается на 0,15%", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.