Индекс PMI сферы услуг РФ в марте упал до 54,4 пункта с 55,3 пункта в феврале - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в марте 2019 года упал до 54,4 пункта с 55,3 пункта в феврале, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 54,6 пункта против 54,1 пункта в феврале.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.