Рынок акций продолжит "карабкаться" вверх - Алор Брокер

"Вчера торги проходили очень вяло и безыдейно, но все же по итогам дня индекс МосБиржи прибавил 0,26%. Торги в Америке завершились около нулевой отметки, но сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют примерно 0,4%. В "плюсе" и основные азиатские рынки. Нефть вплотную подошла к отметке 70 долларов за баррель и вполне возможно, что после некоторой паузы продолжит рост. Такая картина внешнего фона дает ожидания позитивного открытия отечественного рынка акций. Рост на старте торгов может составить около 0,3%. Впереди у индекса МосБиржи нет сопротивления вплоть до исторических максимумов. Но, как и вчера, дальнейшая динамика рынка будет определяться исключительно движением американских фьючерсов: собственных идей на рынке немного", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.