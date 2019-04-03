На горизонте ближайших дней по индексу МосБиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 2500-2550 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,3%. На горизонте ближайших дней по индексу МосБиржи мы продолжаем ориентироваться на диапазон 2500-2550 пунктов и сегодня, учитывая умеренно позитивный аппетит к риску на глобальных рынках, ожидаем перемещения индекса в верхнюю половину диапазона. При этом напоминаем, что для российских активов сохраняются санкционные риски, и в ближайшее время может быть объявлено о введении второго раунда санкций за химоружие", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.