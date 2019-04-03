Внешний фон к открытию торгов акциями в целом остается сравнительно благоприятным - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность продолжения движения вверх. Внешний фон к открытию торгов в целом остается сравнительно благоприятным: пресса сообщает о преодолении основных разногласий между США и КНР в рамках торговых переговоров, в Китае вышли хорошие данные по деловой активности в сфере услуг, фьючерсы на нефть Brent по-прежнему торгуются вблизи $70 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение пары доллар-рубль к уровню 65 на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY)", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.