Главной причиной слабости рубля является активный выход инвесторов из российских долговых бумаг - БКС

"На старте сессии рубль продемонстрировал резкий нисходящий импульс и весь день торговался в минусе по отношению к валютной корзине, несмотря на достаточно благоприятный внешний фон, обусловленный в первую очередь устойчивой позитивной динамикой нефтяных цен. В середине основных торгов рубль почти полностью отыграл дневные потери, но затем вернулся к минимуму сессии. Большинство других развивающихся валют сегодня также возобновили снижение, а в аутсайдерах вновь была турецкая лира, терявшая в 18:00 МСК 2,5%. Однако главной причиной слабости рубля является активный выход инвесторов из российских долговых бумаг. Вероятно, нерезиденты в условиях высоких санкционных угроз избавляются от ОФЗ, после чего конвертируют вырученные рубли в иностранную валюту, что оказывает существенное давление на рубль. В результате индекс гособлигаций RGBI во вторник снижался шестую сессию подряд, вновь переписав двухнедельный минимум", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.