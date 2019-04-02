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02 апреля 2019 года 18:59
Главной причиной слабости рубля является активный выход инвесторов из российских долговых бумаг - БКС
"На старте сессии рубль продемонстрировал резкий нисходящий импульс и весь день торговался в минусе по отношению к валютной корзине, несмотря на достаточно благоприятный внешний фон, обусловленный в первую очередь устойчивой позитивной динамикой нефтяных цен. В середине основных торгов рубль почти полностью отыграл дневные потери, но затем вернулся к минимуму сессии. Большинство других развивающихся валют сегодня также возобновили снижение, а в аутсайдерах вновь была турецкая лира, терявшая в 18:00 МСК 2,5%. Однако главной причиной слабости рубля является активный выход инвесторов из российских долговых бумаг. Вероятно, нерезиденты в условиях высоких санкционных угроз избавляются от ОФЗ, после чего конвертируют вырученные рубли в иностранную валюту, что оказывает существенное давление на рубль. В результате индекс гособлигаций RGBI во вторник снижался шестую сессию подряд, вновь переписав двухнедельный минимум", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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03 апреля 2019 года 10:07
Нефтяные котировки во вторник продолжили раллирование на фоне сильной поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и снижению опасений относительно замедления мировой экономики. Фьючерсы на Brent с утра практически достигли круглого значения $70 за баррель. На текущих ценах рост может... читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть в среду поднимаются. читать дальше
.03 апреля 2019 года 09:43
"Нефть Brent достигла анонсированных нами ранее целей - $70 за баррель. Как и ожидалось, возобновляется санкционная риторика в отношении Ирана. Добыча страны за год сократилась примерно на 1,5 млн баррелей, а с мая, вероятно, будут отменены послабления для нынешних покупателей. Цены сырья... читать дальше
.02 апреля 2019 года 18:14
Последние данные по индексу деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности Китая оказались лучше рыночных ожиданий. Сильный рост показал как официальный индикатор национального бюро статистики, так и индекс от частной группы Caixin, которая отслеживает ситуацию в малых и средних компаниях,... читать дальше
.02 апреля 2019 года 16:38
"Нефтяные цены возобновили активные попытки по достижению отметки в 70$. Считаем, что в ближайшей перспективе нефтяной актив имеет все шансы для преодоления данного психологического рубежа. Коррекционные движения в нефтяных котировках в рамках сдвига рыночных настроений от эйфории к переоценке... читать дальше
.02 апреля 2019 года 15:11
"Цена Brent находится в диапазоне $65-70 за баррель вот уже несколько недель. Трейдеры ожидают свежих новостей или катализаторов ее изменений. На этой неделе мы ожидаем, что цены на Brent сохранятся в рамках указанного диапазона, так как снижение поставок OPEC+ и опасения экономического роста... читать дальше
.02 апреля 2019 года 14:40
Котировки нефти марки Brent вплотную приблизились к психологически важной отметке в 70 долл. США за баррель, и рынок, похоже, готов перейти этот уровень, спровоцировав тем самым волну ярких заголовков в прессе, полагает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений... читать дальше
.02 апреля 2019 года 14:23
В первом квартале 2019 года случился кардинальный разворот в политике центральных банков. Поскольку данные указывают на замедление роста в мировой экономике, лица, принимающие решения, не желают идти на риск. Saxo считает, что именно поэтому ФРС приостановила свои планы по подъему ставок, ЕЦБ... читать дальше
.02 апреля 2019 года 14:05
"По нашим оценкам. инвесторы по-прежнему не получают адекватной компенсации за риск на длинном конце кривой доходности, - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - На прошлой неделе котировки облигаций резко подскочили вверх на фоне роста... читать дальше
.02 апреля 2019 года 13:55
Возвращение к более мягкой денежно-кредитной политике будет способствовать росту на рынке облигаций и акций - Saxo Bank
"Повсеместное возвращение к более мягкой денежно-кредитной политике и уменьшение доходности будут способствовать росту на рынке облигаций и акций, - прогнозирует стратег Saxo Bank по макроэкономике Кей Ван-Петерсен. - Мы ожидаем новых минимумов цикла, например, в доходности облигаций. И, как мы... читать дальше
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