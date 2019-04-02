"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр оценку и рейтинг для GDR Ленты

"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" в отсутствие ясности относительно дальнейшей стратегии развития ритейлера со стороны "Севергрупп", сообщается в обзоре инвестбанка.

Как сообщалось, ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова подписало обязывающие соглашения со структурой TPG Group - Luna Inc. и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о покупке их долей в ритейлере "Лента". Всего "Севергрупп" покупает около 41,9% капитала "Ленты" (без учета казначейских акций) по цене $3,6 за GDR, или $18 за акцию. Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн. После закрытия сделки "Севергрупп" выставит оферту миноритариям "Ленты" по той же цене - $3,6 за GDR, или $18 за акцию.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,94 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,38 за штуку.