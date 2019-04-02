Аукционы Минфина: в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры министерство снизило дюрацию размещаемых выпусков - Промсвязьбанк

"С возобновлением санкционной риторики Минфин переключился на короткие и среднесрочные госбумаги - в среду будут размещаться 3-летний выпуск ОФЗ 26209 и 7,5-летний ОФЗ 26226. Министерству придется проводить размещения в непростых условиях - за неделю кривая госбумаг поднялась на 16-17 б.п. на фоне ухудшения ситуации на финансовом рынке Турции, а также сообщений о подготовке США новых санкции в отношении РФ по делу Скрипалей. Отметим, что короткий выпуск ОФЗ 26209 торгуется с доходностью 8,0% годовых (премия к ключевой ставке 25 б.п.), более длинный ОФЗ 26226 - с доходностью 8,35% (60 б.п. премии к ключевой ставке). Фактор неопределенности параметров новых санкций продолжит оказывать сдерживающий эффект на рублевые активы. Вместе с тем текущие премии по доходности ОФЗ к ключевой ставке после коррекции снова выглядят интересно на фоне стабилизации инфляции и перспектив снижения ставки ЦБ в конце 2019 - начале 2020 года. Ожидаем, что основной спрос будет сосредоточен в коротком выпуске; однако рекомендуем обратить внимание на 7,5-летнюю бумагу: выпуск достаточно новый (размещается с февраля 2019 г.) и пока предлагает интересную премию к кривой (порядка 10 б.п.)", - отмечает эксперт Промсвязьбанка дмитрий Грицкевич.