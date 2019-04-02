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02 апреля 2019 года 18:14
Европейская экономика ждет восстановления роста в Китае - Julius Baer
Последние данные по индексу деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности Китая оказались лучше рыночных ожиданий. Сильный рост показал как официальный индикатор национального бюро статистики, так и индекс от частной группы Caixin, которая отслеживает ситуацию в малых и средних компаниях, не охваченных официальным индексом. Оба показателя впервые за четыре месяца поднялись выше отметки в 50 п., отделяющей рост экономики от сокращения. Такая динамика подтверждает ожидания экспертов Julius Baer стабилизации китайской экономики позднее в текущем году. "Тем временем, в континентальной Европе и в Японии индекс пока не достиг дна, - указывает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. - Индексы PMI трех крупнейших экономик ЕС - Германии, Франции и Италии - продолжают оставаться ниже отметки в 50 п. и составляют 44,1 п., 49,7 п. и 47,4 п. соответственно. На этом фоне средний индекс для всей еврозоны остается на уровне 47,5 п., что позволяет ожидать сокращение деловой активности вплоть до будущего лета. PMI по Испании и Нидерландам близок к 50 п., тогда по Чехии, Польше и Венгрии - ниже 50 п. "Белой вороной" в Европе остается Великобритания, где индекс держится на впечатляющих 55,1 п., которые указывают на ожидаемое восстановление деловой активности после Brexit, подтверждающееся высокими показателями будущих заказов и производства". В скандинавских странах, Ирландии, Индии и США отмечается сильный рост. Несмотря на небольшое циклическое снижение американский индекс от ISM составляет 55,1 п. "В глобальной экономике после циклического замедления роста с прошлого лета наблюдаются три отчетливых тренда: в англосаксонских странах сохраняется сильный рост, в Центральной Европе и периферийных странах Азии продолжается спад, тогда как в Китае, судя по всему, дно было пройдено. Основные проблемы обрабатывающей промышленности сконцентрированы на европейском континенте, однако перспектива восстановления роста в Китае должна поддержать позитивную динамику в регионе", - заключает Янвиллем Акет, главный экономист.
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03 апреля 2019 года 10:07
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.03 апреля 2019 года 09:45
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.03 апреля 2019 года 09:43
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.02 апреля 2019 года 15:11
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.02 апреля 2019 года 14:40
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"Радикальный разворот политики ФРС в последнее время способствует росту золота, так как возвращение "голубиной" позиции подчеркивает риск благоприятной для золота рецессии в ближайшие 12 месяцев. Тем не менее, во втором квартале может не возникнуть искры, необходимой золоту для прорыва мощного... читать дальше
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