БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" акции ФСК, добавил акции МТС

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"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", заменив в ней акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) на акции "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), VEON, "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и МТС.

"Мы включили в дивидендную корзину акции МТС, поскольку их дивидендная доходность с горизонтом прогнозирования 12 месяцев превысила 11%. Этот уровень соответствует минимальному коэффициенту выплат компании, согласно недавно обновленной дивидендной политике, в то время как выкуп акций добавляет к годовой доходности для акционеров еще 3-4%. Хотя 2019 год, вероятно, будет сложным для операторов связи, и мы видим некоторую неопределенность в связи с пересмотром программы ADR и сделок со связанными сторонами, мы по-прежнему считаем доходность акционеров привлекательной на этих уровнях", - говорится в обзоре.

Акции ФСК были удалены из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ", так как, по оценкам аналитиков "БКС Глобал Маркетс", ожидаемая дивидендная доходность по этим бумагам составляет 10,3%. Между тем эти бумаги остаются главной дивидендной историей в электроэнергетическом секторе РФ.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).