Вполне вероятно, что уже в среду рубль попытается укрепиться на фоне проводимых аукционов ОФЗ - "Открытие Брокер"

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4520 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная - 7,88% и месячная - 8,17%. Вместе с рублём слабели валюты сырьевых стран. AUD и NZD теряли более 0,5% против доллара США. Данная ситуация сложилась благодаря развороту в казначейских обязательствах США на фоне сильной производственной статистики. Доходность 10-летних обязательств достигала 2,5% накануне. Рубль весьма неохотно слабеет, если учесть рост рисков внешних ограничений. Вполне вероятно, что интерес нерезидентов к российским ОФЗ удерживает отечественную валюту от резких движений. Согласно информации ЦБ РФ, нерезиденты купили ОФЗ в I квартале на 249 млрд рублей - на 64 млрд рублей в январе, на 88 млрд рублей в феврале и на 97 млрд рублей в марте. Высокая доходность рубля продолжит оставаться фактором защиты от ослабления. Озвученные в прессе ограничительные меры со стороны США давно известны. Поэтому реакция рынка была непродолжительной. Вполне вероятно, что уже в среду рубль попытается укрепиться на фоне проводимых аукционов ОФЗ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.