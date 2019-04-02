БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" акции ФСК, добавил акции МТС

"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", заменив в ней акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) на акции "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), VEON, "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и МТС.