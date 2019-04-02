Баланс факторов ведет нефть к $70 - БКС

"Нефтяные цены возобновили активные попытки по достижению отметки в 70$. Считаем, что в ближайшей перспективе нефтяной актив имеет все шансы для преодоления данного психологического рубежа. Коррекционные движения в нефтяных котировках в рамках сдвига рыночных настроений от эйфории к переоценке рисков, как мы и ожидали, не смогли сформировать понижательный тренд. Текущая динамика роста цен, на наш взгляд, сохраняет за собой мощный фундаментальный базис. Наиболее существенным фактором поддержки нефтяных цен остается балансировка нефтяного рынка под воздействием сделки ОПЕК+. Рынок продолжает наполняться информацией об активных действиях экспортеров по сокращению своей добычи - локомотивом данного процесса остается Саудовская Аравия. Королевство объявило о своих планах на апрель по дальнейшему сокращению объемов добычи, которое уже давно превысило квоты, установленные сделкой, а также снижению экспортных поставок до уровня 6,5 млн барр. /сутки. По оценкам Reuters, агрессивные усилия саудитов, сопровождающиеся продолжением спада в Венесуэле, уже опустили в марте совокупную добычу картеля до минимальных уровней за 4 года в 30,4 млн барр. /сутки. Такое положение дел позволяет нам полностью сохранять наш взгляд на нефтяной рынок и ожидать формирования дефицита предложения уже летом этого года, что позволит ценам в этот период продолжить рост в диапазоне 70-75$. Помимо масштабной поддержки ОПЕК+ в пользу продолжения роста нефтяных котировок выступают как улучшение данных по китайскому производству, что несколько снижает градус опасений за рост нефтяного спроса, так и геополитика. Мы также считаем, что нефтяной спрос продолжит стабильный рост в этом году вблизи оценок МЭА в 1,4 млн барр. /сутки. В отношении геополитики мы считаем, что импульсы роста от данного фактора в нефти еще не полностью раскрыты. Полагаем, что продолжение спада в Венесуэле на фоне американского санкционного давления может быть заложено в котировки на 60-80%. В то же время мы считаем, что более волатильное движение в нефтяном активе может быть сформировано в ответ на возобновление жестких действий США в отношении ограничения иранского нефтяного экспорта. Новостной фон сейчас порционно обновляется именно заявлениями американского истеблишмента в отношении усиления давления на исламскую республику, что также подогревает настроения инвесторов. На наш взгляд, в перспективе до конца весны геополитика может привести к ускорению роста нефтяных цен. Дополнительным фактором текущей поддержки котировок, по нашим оценкам, может являться и начатое саудитами road-show в крупнейших регионах мира перед размещением бондов Saudi Aramco на $10 млрд. Полагаем, что для рынка такие действия саудовских представителей являются "лакмусовой бумажкой" и позволяют рассчитывать на то, что королевство продолжит прикладывать максимум усилий для поддержания ценовой конъюнктуры нефтяного рынка для успешного размещения бумаг крупнейшей нефтяной компании мира. В результате в перспективе до конца недели ожидаем движения цен в диапазоне 67,8-70,3$. Также считаем, что потенциал роста котировок выше уровней 70$ сейчас остается высоким", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.