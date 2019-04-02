Дивидендная доходность акций Роснефти по итогам 2019 года будет выше средних показателей по отрасли - Газпромбанк

Дивидендная доходность акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) по итогам 2019 года будет выше средних показателей по отрасли и составит порядка 9% (ранее 5-6%), а в среднесрочной перспективе может вырасти до двузначных значений, прогнозирует аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Евгения Дышлюк.

Как сообщается в обзоре банка, новая прогнозная цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти", рассчитанная аналитиком Газпромбанка, составляет $7,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "лучше рынка".

Эксперт отмечает, что "Роснефть" по мере улучшения финансовых показателей стремится распределять дополнительные денежные потоки между акционерами. Так, за последние годы компания увеличила коэффициент дивидендных выплат по МСФО до 50% (против 35% ранее) и одобрила программу по обратному выкупу акций в размере $2 млрд.

"Мы считаем, что даже при пессимистичном сценарии цены на нефть акции "Роснефти" обеспечат привлекательную дивидендную доходность", - подчеркивает аналитик Газпромбанка.

Оценка чувствительность дивидендов "Роснефти" к цене на нефть в 2019 году:

Нефть Brent $60 за баррель $65 за баррель $70 за баррель $75 за баррель $80 за баррель

Дивидендная доходность,% 4,4 6,5 8,7 10,8 12,9