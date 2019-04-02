ЦБ РФ повышает стоимость БКЛ: еще одна попытка повысить локальный спрос на ОФЗ? - Райффайзенбанк

"С 1 мая плата за пользование безотзывной кредитной линией (БКЛ) повышается с 0,15% до 0,5% годовых, тем самым, на наш взгляд, ЦБ РФ стимулирует банки к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности Н26 (с 1 января 2019 г. минимальный уровень - 100%) у системно значимых банков преимущественно за счет рыночных инструментов", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

По факту это уже не первое ужесточение требований по этому нормативу. Так, в мае 2018 г. вступил в силу новый договор ЦБ РФ с банками о проведении депозитных операций, согласно которому депозиты в ЦБ РФ стали безотзывными (то есть банки утратили право требовать их досрочного погашения). Это, в свою очередь, привело к тому, что все средства, размещаемые на депозитах в ЦБ РФ сроком более 1 дня, перестали учитываться в составе регуляторных высоколиквидных активов (ВЛА). Соответственно, размещаемые в настоящий момент 1,8 трлн руб. на депозитах в ЦБ РФ, по сути являющиеся избыточными средствами, формально не относятся к высоколиквидным активам (ВЛА), хотя они и могут быть истребованы досрочно с нулевым штрафом (см. приказ ЦБ РФ ОД-1132 от 28 апреля 2018 г.). Таким образом, список инструментов, доступных для пополнения ВЛА и имеющих положительную маржу, сузился до КОБР и ОФЗ.

"Мы решили проанализировать последствия подобных регуляторных изменений, в частности, их возможное влияние на рынок ОФЗ, отдельно рассмотрев банки с дефицитом и избытком ликвидности. Отметим, что под дефицитом ликвидности мы понимаем такое состояние, при котором банку приходится привлекать платные средства у государства (например, депозиты Казначейства @ RUONIA или кредиты 312-П @8,75%) в объеме большем, чем размещается им в ЦБ РФ (за исключением корсчетов). Мы исходим из того, что если банк привлекает платные государственные средства, то они являются наиболее дешевой альтернативой в сравнении с другими источниками дополнительной ликвидности", - указывает Д. Порывай.

По данным Ф-805, публикуемой ЦБ РФ, на 1 января БКЛ для поддержания норматива краткосрочной ликвидности Н26 у системно значимых банков использовали лишь два из них: ВТБ (298 млрд руб.) и ЮниКредит Банк (10 млрд руб.). У остальных присутствует некоторый запас Н26 над 100% (кроме ГПБ, но он не использовал БКЛ), но в отношении к их совокупным активам он составляет всего 3,6% (а учитывая высокую волатильность Н26 из-за большой изменчивости оттоков/притоков средств клиентов, запас ВЛА должен быть большим). Вместе с наличием у ВТБ такого дефицита высоколиквидных активов (2,1% от активов) не позволяет утверждать, что в целом в секторе ситуация с рублевой ликвидностью является комфортной. Стоит отметить, что запас по ВЛА у частных банков выше, хотя, на взгляд аналитика, госбанки и находятся изначально в более благоприятных условиях по ликвидности, обслуживая счета бюджетополучателей и государственных компаний-экспортеров.

Существенную поддержку показателю Н26 оказывают средства Минфина/Казначейства (например, средний срок размещения депозитов в настоящий момент составляет 54 дня, в то время как ожидаемый отток денежных средств для норматива рассчитывается по 30 календарным дням). По данным Ф-101 на 1 февраля, основной объем средств Минфина размещен в ВТБ (694 млрд руб.), Сбербанке (409 млрд руб.), ГПБ (275 млрд руб.), ПСБ (239 млрд руб., данные о Н26 не раскрываются). У этих банков долг перед ЦБ РФ и Минфином превышает объем средств, размещаемых ими на депозитах в ЦБ РФ и КОБР, что свидетельствует об отсутствии у них избытка рублевой ликвидности (повышение ставок по депозитам физлиц и юрлиц в прошлом году косвенно подтверждает повышенную потребность банков в рублевой ликвидности).

Кроме повышения ставок по депозитам, с апреля прошлого года банки существенно нарастили и задолженность перед Казначейством ( с 875 млрд руб. до 1,58 трлн руб.), что могло быть обусловлено, помимо потребности в ликвидности (для компенсации оттока по бюджетному каналу из-за приостановки интервенций с августа), выполнением регуляторных требований (некоторые банки одновременно и имеют долг перед Минфином, и размещают средства в ЦБ РФ).

В этом году пока осуществляются интервенции (=поступает ликвидность по бюджетному каналу), ситуация будет улучшаться, однако этого притока (650 млрд руб., по оценкам аналитиков банка) будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать дефицит рублевой ликвидности у некоторых банков. Поэтому будут востребованы специальные операции для поддержания Н26 (например, использование БКЛ или покупка КОБР за счет средств Минфина, что приносит еще и положительное carry). Учитывая, что некоторые банки близки к исчерпанию лимита по депозитам Казначейства, БКЛ останется востребованной как самый дешевый инструмент для выполнения требований Н26. Отмена БКЛ или повышение платы за нее выше 1% годовых для таких банков транслируется в сокращение процентной маржи (придется привлекать или средства клиентов повышенной ставкой, или средства ЦБ РФ по фиксированной ставке, 8,75% годовых).

Иначе обстоят дела у системно значимых банков, находящихся в состоянии структурного профицита рублевой ликвидности (преимущественно, это частные банки). Запас по Н26 в прошлом году позволил им справиться с исключением депозитов ЦБ РФ из списка ВЛА. Более того, они продолжают пользоваться этим инструментом, хотя в целом спрос на него стал заметно ниже, чем на КОБР.

Помимо КОБР, ВЛА могли бы быть увеличены гособлигациями, однако в прошлом году спрос на ОФЗ со стороны банков так и не вырос: по данным ЦБ РФ, в 2018 г. объем долговых обязательств РФ в рублях (свободных от залога) на балансе банков даже сократился на 100 млрд руб. до 2,7 трлн руб. "Таким образом, исключение депозитов из ВЛА не транслировалось в увеличение спроса на ОФЗ даже со стороны локальных банков с избытком ликвидности, что, как мы полагаем, связано с узкими спредами к ставкам денежного рынка и наличием у ОФЗ рыночного риска (если их учитывать в торговом портфеле). В то же время спрос на КОБР стабильно превышает предложение, и за 2018 г. позиция банков в этом инструменте выросла на 1 трлн руб. (и продолжает расти в этом году)", - отмечает Д. Порывай.

"Принимая во внимание такую ситуацию с ликвидностью у банков, по нашему мнению, спрос на краткосрочные ОФЗ с их стороны может возрасти лишь в одном из следующих случаев: 1) заметного роста доходностей госбумаг (чтобы carry над ставками РЕПО как минимум компенсировало риски неблагоприятного изменения процентных ставок); 2) сокращения ЦБ РФ предложения КОБР и отмены БКЛ/установления невыгодной платы за нее (сейчас это более 1%). Последний случай, по сути, будет означать создание безальтернативных вариантов поддержания ВЛА без заметного ущерба процентной марже (с целью формирования спроса на ОФЗ со стороны локальных банков). В этом случае большой объем ОФЗ может оказаться у банков в портфелях до погашения (чтобы ограничить рыночный риск), что по сути заморозит свободную ликвидность, но формально приведет к увеличению ВЛА. Однако, возможно, некоторые банки посчитают для себя это неприемлемым и/или предпочтут o/n депозит в ЦБ РФ по фиксированной ставке (на 1 п.п. ниже ключевой ставки), или нарастят привлечение средств клиентов/увеличат объем краткосрочного кредитования", - заключает специалист Райффайзенбанка.