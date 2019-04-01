Техническая картина по фондовым индексам РФ в краткосрочной перспективе складывается несколько тревожная - ИК "Велес Капитал"

"Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в краткосрочной перспективе складывается несколько тревожная. С одной стороны, индикаторы расположены не так далеко от годовых максимумов (2551 пункт для индекса МосБиржи и 1243 пункта для индекса РТС) и не обладают существенными препятствиями для их обновления. Однако, с другой стороны, сила восходящего тренда не столь велика, а снижение в случае негативных фундаментальных сигналов может продлиться как минимум до района средних полос Боллинджера недельных графиков (2450 и 1160 пунктов). Среднесрочный тренд остается восходящим до преодоления указанных отметок, а вот в краткосрочном периоде имеет смысл держать "длинные" позиции с короткими "стоп-лоссами" или зафиксировать хотя бы часть прибыли ввиду как технических, так и фундаментальных рисков", - предупреждает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.