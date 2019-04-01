Возмущенность санкционного фона не смутила покупателей на рынке акций - БКС

"Российский рынок акций начал второй квартал с умеренного роста и попыток закрепиться над верхней границей "боковика" 2450-2500 по индексу МосБиржи. При этом рынком фактически игнорируется санкционный фактор, который на днях активизировался в информационном поле. СМИ сообщили, что США готовы одобрить второй пакет санкций по инциденту в Солсбери, а также рассматривают возможность введения ограничений за поддержку действующих властей Венесуэлы. Нисходящий импульс в рубле на этом фоне при дорожающей нефти выступает триггером спроса на акции отечественных экспортеров. В целом первый день месяца оказался удачным для рисковых активов. "Risk on" получил основную подпитку со стороны сообщений о прогрессе в торговых переговорах КНР и США, а также макростатистики, указывающей на восстановление деловой активности Китая - PMI в производственном секторе вырос с 49,2 до 50,5 пунктов, в секторе услуг - с 54,3 до 54,8 пунктов. В итоге азиатские биржи закрыли торги в уверенном "плюсе" (Nikkei +1,43%, Hang Seng +1,83%, Shanghai Composite +2,58%), позитивную динамику демонстрируют европейские индексы, американские фьючерсы также в "зеленой зоне". Нефть тем временем устремилась к уровню $69, отыгрывая китайский статистический позитив, новости с полей торговых переговоров, а также сокращение буровой активности в США, которое приобретает характер стабильного - по данным Baker Hughes, количество буровых установок за минувшую неделю снизилось еще на 8 шт., снижение фиксируется шестую неделю подряд. Негативными факторами для фондовых активов остается неопределенность с Brexit. Парламент Великобритании вновь не поддержал план выхода из ЕС Терезы Мэй, что усилило "градус" опасений по поводу "жесткого" Brexit уже 12 апреля. Впрочем, сильной негативной реакции на рынках мы не наблюдаем - похоже, участники торгов не верят в сценарий неуправляемого выхода Великобритании из ЕС. По нашему мнению, на предстоящей неделе общий "risk on" может оставаться на повышенных уровнях под действием сигналов приближения к полноценному торговому консенсусу США и КНР. Глобальный риск-аппетит и повышенные цены на нефть могут сформировать поддержку российскому рынку. Развитие санкционных угроз в отношении РФ, напротив, продолжит сдерживать покупателей. Данный фактор, по нашему мнению, в ближайшие дни будет препятствовать закреплению индекса МосБиржи в диапазоне 2500-2520 пунктов", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.