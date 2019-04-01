Период временного геополитического затишья, скорее всего, подходит к концу - БКС Глобал Маркетс

Период временного геополитического затишья, скорее всего, подходит к концу, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" по РФ Владимир Тихомиров.

"После трех месяцев плавного снижения геополитических рисков геополитический фон вновь стал обостряться", - пишет В.Тихомиров. По его мнению, США усилят давление на РФ, кроме того, внешние риски тоже растут.

ГЕОПОЛИТИКА: НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ

"Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на прошлой неделе объявил дату начала массовых действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро - 6 апреля. Эти действия, названные операцией "Свобода", могут привести к резкому обострению напряженности в стране и стать поводом для военного вмешательства извне. Уклончивые ответы Дональда Трампа и Майка Помпео о возможности участия американских военных в таких действиях являются поводом для беспокойства, особенно если учесть, что на стороне режима по-прежнему находится большая часть армии, а также сотня российских военных. По сообщениям СМИ, эти военные прибыли в страну неделю назад - согласно российской официальной версии, это военные специалисты, которые участвуют в строительстве вертолетного сервисного центра и завода по производству автоматов Калашникова, а также помогают в модернизации военной техники. Однако, по версии США, основная задача военных заключается в ремонте военной техники, подготовке к строительству российской военной базы и в укреплении безопасности режима Мадуро", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, вне зависимости от цели пребывания в стране, наличие там российских военных серьезно ограничивает возможности действий США и их союзников. Однако прямые призывы Д.Трампа и его советников к РФ вывести этих военных вряд ли будут услышаны: для Москвы геополитическая важность Венесуэлы только растет, особенно в свете отсутствия реальных перспектив разрешения конфликтов, связанных с Украиной, полагает он.

"А это означает, что риск усиления противостояния РФ и Запада в области геополитики вновь увеличивается. На предстоящей неделе (3-4 апреля) в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой, как уже объявил госсекретарь США Помпео, ожидается принятие новых мер "в ответ на действия РФ на Украине". Какие это будут меры, пока неясно, но нельзя исключить шагов как в военной области (усиление присутствия НАТО на западных границах РФ), так и в экономической сфере (новые санкции?)", - пишет В.Тихомиров.

Более того, возрос риск объявления новых санкций, связанных с "делом Скрипалей". Данные санкции должны были быть введены еще в конце ноября 2018 года, однако были отложены на неопределенное время. Предполагается, что подготовленный пакет санкций включает меры по ограничению банковского сектора, то есть, по всей видимости, речь идет о возможности запрета на покупку нового российского госдолга, подчеркивает экономист.

РИСК УСИЛЕНИЯ КОНФРОНТАЦИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ВНОВЬ РАСТЕТ

Активная фаза предвыборной кампании в Украине - последние 3 месяца - сопровождалась значительным снижением уровня напряженности на востоке страны. Как следствие, снизился и геополитический риск, заложенный в стоимость российских активов и рубля, поскольку не было военных столкновений, не было и оснований для существенного расширения санкций. Однако вслед за скорым завершением выборной кампании ситуация на востоке Украины может измениться, считает эксперт. Об этом же говорит и желание США усилить давление на РФ - как вместе с ЕС, так и через НАТО - в том числе и как ответ на российскую неуступчивость по Венесуэле, добавляет он. Президентская кампания на Украине завершится через 3 недели.

"При этом то, какой из кандидатов в итоге будет избран новым президентом Украины, мало что изменит, особенно если учесть высокую зависимость украинской экономики от внешней финансовой помощи", - говорится в обзоре.

BREXIT: ВСЕ ИДЕТ К ВЫХОДУ БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ

"В пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отказался одобрить соглашение с ЕС, подготовленное правительством Терезы Мэй. Фактически это означает, что датой выхода Великобритании из ЕС становится 12 апреля - об этом четко указано в последних договоренностях, согласованных Т.Мэй с ЕС. Однако буквально сразу после того, как стали известны результаты голосования в парламенте, председатель ЕС Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС 10 апреля для обсуждения вопроса о Brexit. Мэй планирует представить на этом саммите свой план действий - теоретически возможно, что она попросит дать новую отсрочку по дате выхода - вероятно, до 22 мая. Это время потребуется для согласования технических процедур выхода и подготовки временных торгово-экономических соглашений. Уже в понедельник, 1 апреля, парламент приступит к обсуждению вариантов выхода из ЕС; не исключено, что правительство Мэй попытается получить одобрение депутатов для реализации более мягкого плана выхода: например, через поддержку новой длительной отсрочки при возможном участии Великобритании в работе нового Европейского парламента (тогда дата 22 мая теряет свою значимость)", - говорится в обзоре.

По мнению В.Тихомирова, в сложившейся ситуации отсрочка - это наилучший вариант для рынков, поскольку выход из ЕС без решения даже простых технических вопросов (граница, таможня, торговля), несомненно, будет значительным ударом по стабильности как британской, так и европейской экономики.

Тем не менее, вариант выхода из ЕС без решения полностью исключать нельзя, считает эксперт. По его мнению, в случае реализации данного сценария британский фунт может упасть $1,25 за один фунт стерлингов в течение 2-3 недель, и до $1,18-1,22 в течение 1-2 месяцев. Евро также окажется под давлением.

"Судя по реакции рынков в пятницу, инвесторы пока по-прежнему не верят в реализацию жесткого варианта Brexit - иначе бы и фунт, и евро просели бы более значительно", - пишет Тихомиров.

США-КНР

Переговоры между США и КНР идут трудно, однако риск их срыва пока остается небольшим, считает эксперт "БКС Глобал Маркетс". "На этой неделе в Вашингтон приедет вице-премьер КНР для продолжения переговоров - возможно, тогда мы получим лучшее представление о том, на какой стадии они находятся. По сообщениям американских СМИ, вероятность официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в США для подписания двустороннего торгового соглашения по-прежнему сохраняется", - пишет он.

СТРАХ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕЦЕССИИ

"О растущей угрозе новой глобальной рецессии мы писали не раз, об этом же фактически говорят последние решения мировых центробанков. Если бы не изобилие дешевых денег в мировой экономике, мы бы уже видели существенную коррекцию на рынках. Тем не менее, инвесторы постепенно начинают осознавать, что игнорировать угрозу рецессии более нельзя. Отсюда и существенное изменение взглядов: если всего 2-3 месяца назад консенсус с 90%-ной вероятностью ожидал хотя бы одного повышения ставки ФРС в текущем году, то согласно последним опросам, те же 90% теперь ожидают снижения ставки к концу года", - говорится в обзоре В.Тихомирова.

По его мнению, неопределенность на рынках усиливается из-за того, что в настоящее время наблюдается синхронизированный негативный тренд в мировой экономике: в то время как США и Китай (а вместе с ним - и вся Азия) замедляются, Европа (ЕС) уже балансирует на грани рецессии. Наиболее слабые из развивающихся рынков - особенно те из них, где долговые проблемы очень острые, например, Турция - уже в сущности находятся в кризисе.

УХОД ОТ РИСКА - ПЛОХАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

Страх рецессии снижает аппетит к риску, и в таких условиях резко растет спрос на защитные активы: гособлигации развитых стран и доллар снова в цене.

"На прошлой неделе Германия впервые с 2016 года разместила 10-летние облигации с отрицательной доходностью (минус 0,05%) на 2,4 млрд евро, причем спрос превысил предложение в 2,6 раза. Доходности многих ликвидных долговых продолжают бумаг падать. Так, если 6 месяцев назад 10-летние US Treasuries имели доходность 3,24%, то на прошлой неделе их доходность упала почти на 100 базисных пунктов - до 2,3%", - говорится в обзоре.

Инвесторы особенно избегают бумаг тех развивающихся стран, где внешняя долговая нагрузка высока - Турция, Аргентина, ЮАР, отмечает эксперт. При этом он подчеркивает, что Россия отличается от вышеперечисленных стран, так как, несмотря на геополитику, рубль поддерживается высокими резервами, жесткой бюджетной политикой и ценами на нефть.

"Тем не менее в случае усиления тренда на risk-off (непринятие рисков - прим. ИФ) будет расти давление и на российский рынок", - обращает внимание В.Тихомиров.