В ближайшее время можно ждать неожиданных движений курса рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день достаточно оптимистично, но затем растерял свои утренние достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4495 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,88%, недельная - также до 7,88%, а месячная осталась на уровне 8,17%. Рубль продолжает испытывать последствия информационного вброса по поводу новых американских ограничений как по "делу Скрипалей", так и влияния на ситуацию в Венесуэле. Каких-то новых угроз озвучено не было, но сам факт появления новостей говорит о том, что США вернулись из "зимней спячки" правительственного кризиса, и тема давления на РФ вновь становится актуальной. Поэтому в ближайшее время можно ждать неожиданных движений курса рубля. С позиций макроэкономики, у российской валюты условия не меняются. Более того, промышленный PMI в марте вырос до 52,8 п. с 50,1 п. в феврале", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.