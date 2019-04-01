Sberbank CIB повысил оценку ADS Qiwi на 18%, по-прежнему рекомендует их "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $20,16 до $23,83 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Светланы Сухановой и Оксаны Мустяца.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.

"Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для ADS Qiwi и повышаем прогнозную цену на 18% главным образом за счет высоких результатов в ключевом бизнесе платежей. В качестве главных катализаторов мы видим высокие результаты цифрового банковского сервиса для малого и среднего бизнеса, а также новую стратегию для дебетовых карт Рокетбанка и возможную синергию с проектом "Совесть", картой рассрочки платежа Qiwi", - говорится в обзоре.

Кроме того, в переоценке инвестбанком ADS компании значительную роль сыграли оптимистичные прогнозы Qiwi. На Дне инвестора в ноябре 2018 года аналитики Qiwi прогнозировали в 2021 году увеличение скорректированной чистой выручки на уровне 25% (в среднем за год) - до 30,7-33,9 млрд рублей, а аналитики Sberbank CIB - до 29,3 млрд рублей. Более того, по оценкам Qiwi, в 2021 году скорректированная чистая прибыль увеличится в среднем на 37% - до 13,7-15,1 млрд рублей, а по прогнозам Sberbank CIB - до 12,0 млрд рублей. При этом увеличение выручки в сегменте платежных сервисов ожидается благодаря растущему охвату самозанятых и экономики совместного потребления (так называемой шеринговой экономики). "Ключевой бизнес платежных сервисов процветает. К 2021 году Qiwi планирует увеличить чистую выручку в сегменте платежных сервисов до 22,6-25,0 млрд руб. (наш прогноз 24,0 млрд руб.)", - говорится обзоре инвестбанка.

Другим положительным фактором для переоценки, по мнению экспертов инвестбанка, является то, что банк "Точка" может выйти на уровень безубыточности раньше, чем ожидается. "Qiwi подтвердила, что банк "Точка" в четвертом квартале 2018 года приблизился к уровню безубыточности ", - отмечается в обзоре.

Аналитики инвестбанка придерживаются мнения, что продукты потребительского кредитования Qiwi еще не нашли свою нишу. Так, как говорится в обзоре, проект "Совесть" показал в 2018 году результаты хуже ожиданий. "Мы придерживаемся осторожных оценок и по-прежнему считаем, что проекту "Совесть" еще предстоит доказать, что он способен противостоять конкуренции со стороны других продуктов потребительского кредитования и привлечь партнеров для работы в рамках модели мультибанка", - пишут аналитики.

"Совет директоров Qiwi одобрил целевой коэффициент дивидендных выплат на уровне 65-85% скорректированной чистой прибыли за 2019 год начиная с первого квартала 2019 года. Мы прогнозируем коэффициент выплат около 75%, что подразумевает дивидендную доходность 7%", - говорится в заключение обзора.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $23,4 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,39 за штуку.