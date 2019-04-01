.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Sberbank CIB повысил оценку ADS Qiwi на 18%, по-прежнему рекомендует их "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 апреля 2019 года 17:54
Sberbank CIB повысил оценку ADS Qiwi на 18%, по-прежнему рекомендует их "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $20,16 до $23,83 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Светланы Сухановой и Оксаны Мустяца. Рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для ADS Qiwi и повышаем прогнозную цену на 18% главным образом за счет высоких результатов в ключевом бизнесе платежей. В качестве главных катализаторов мы видим высокие результаты цифрового банковского сервиса для малого и среднего бизнеса, а также новую стратегию для дебетовых карт Рокетбанка и возможную синергию с проектом "Совесть", картой рассрочки платежа Qiwi", - говорится в обзоре. Кроме того, в переоценке инвестбанком ADS компании значительную роль сыграли оптимистичные прогнозы Qiwi. На Дне инвестора в ноябре 2018 года аналитики Qiwi прогнозировали в 2021 году увеличение скорректированной чистой выручки на уровне 25% (в среднем за год) - до 30,7-33,9 млрд рублей, а аналитики Sberbank CIB - до 29,3 млрд рублей. Более того, по оценкам Qiwi, в 2021 году скорректированная чистая прибыль увеличится в среднем на 37% - до 13,7-15,1 млрд рублей, а по прогнозам Sberbank CIB - до 12,0 млрд рублей. При этом увеличение выручки в сегменте платежных сервисов ожидается благодаря растущему охвату самозанятых и экономики совместного потребления (так называемой шеринговой экономики). "Ключевой бизнес платежных сервисов процветает. К 2021 году Qiwi планирует увеличить чистую выручку в сегменте платежных сервисов до 22,6-25,0 млрд руб. (наш прогноз 24,0 млрд руб.)", - говорится обзоре инвестбанка. Другим положительным фактором для переоценки, по мнению экспертов инвестбанка, является то, что банк "Точка" может выйти на уровень безубыточности раньше, чем ожидается. "Qiwi подтвердила, что банк "Точка" в четвертом квартале 2018 года приблизился к уровню безубыточности ", - отмечается в обзоре. Аналитики инвестбанка придерживаются мнения, что продукты потребительского кредитования Qiwi еще не нашли свою нишу. Так, как говорится в обзоре, проект "Совесть" показал в 2018 году результаты хуже ожиданий. "Мы придерживаемся осторожных оценок и по-прежнему считаем, что проекту "Совесть" еще предстоит доказать, что он способен противостоять конкуренции со стороны других продуктов потребительского кредитования и привлечь партнеров для работы в рамках модели мультибанка", - пишут аналитики. "Совет директоров Qiwi одобрил целевой коэффициент дивидендных выплат на уровне 65-85% скорректированной чистой прибыли за 2019 год начиная с первого квартала 2019 года. Мы прогнозируем коэффициент выплат около 75%, что подразумевает дивидендную доходность 7%", - говорится в заключение обзора. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $23,4 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,39 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: QIWI
.
01 апреля 2019 года 16:41
"Нефть сорта Brent подорожала за неделю на 2% вследствие продолжающегося снижения буровой активности в США, а также из-за возобновления темы санкций против Ирана. Согласно отчету Baker Hughes, количество активных нефтяных установок в США продолжает снижаться шестую неделю подряд и достигло на... читать дальше
.01 апреля 2019 года 16:16
Проблемы со стороны предложения на рынке железной руды не заканчиваются, подчеркивает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. На прошлой неделе бразильская компания Vale оценила эффект остановки работы своих предприятий из-за аварии на дамбе в январе и заявила, что... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:46
Поддержку ценам на "черное золото" продолжают оказывать венесуэльский фактор и растущие фьючерсы на индекс S&P 500 - ГК "ФИНАМ"
"В понедельник нефтяные котировки растут на 1,35%, пытаясь закрепиться над уровнем $68,50 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта позитивно реагирует на статистику по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которой число нефтяных... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:36
Китайское национальное бюро статистики объявило накануне, что официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности вырос в марте до 50,5 п. с 49,2 п. в феврале, тогда как консенсус-прогноз составлял 49,6 п. "Мы ожидали подобную динамику индекса на фоне правительственных... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:05
США могут стать безопасной гаванью на мировом рынке во втором квартале после недавнего EM-ралли - ITI Capital
S&P 500 завершает квартал лучшей динамикой более чем за 10 лет - совокупная доходность индекса с сентября 2009 г. составила 13,1%. Впрочем, как отмечают аналитики ITI Capital, это не лучший показатель среди глобальных рынков с начала года - по итогам первого квартала китайский фондовый рынок... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:16
"Мы повышаем оценку по акциям компаний из развивающихся стран до "выше рынка" на фоне "бычьего" взгляда на рынок Азии вследствие улучшения рейтингов Китая и Индии, - отмечает аналитик фондовых рынков развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахетер. - В последние годы в индексе MSCI Emerging Market... читать дальше
.01 апреля 2019 года 11:18
" Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют уверенный рост на фоне сильных данных по деловой активности в Китае. Контракты Brent торгуются в районе отметки $68.2/bbl, WTI достигает $60.5/bbl. Поддержку ценам на нефть также оказывает позитивный фон вокруг американо-китайских торговых... читать дальше
.01 апреля 2019 года 10:43
Ждем продолжения роста цен на нефть до 70-72,6 долл./барр. на весеннем оживлении спроса - Промсвязьбанк
"Совокупность фундаментальных и конъюнктурных факторов привела к тому, что 1 квартал завершился для нефти сильным ростом – на 24.5%, а за минувшую пятницу она прибавила 0,8% - до 68,39 долл./барр. Майский контракт экспирировался, теперь торгуется июньский. В фокусе статистика по деловой... читать дальше
.01 апреля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный подъем в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник растет. читать дальше
.29 марта 2019 года 17:21
Европейский рынок становится основным направлением поставок природного газа, спрос на который падает в других регионах мира, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Большой объем импорта приводит к увеличению предложения на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.