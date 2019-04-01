Цены на Brent останутся в диапазоне 67-70 долларов/баррель - Sberbank Asset Management

"Нефть сорта Brent подорожала за неделю на 2% вследствие продолжающегося снижения буровой активности в США, а также из-за возобновления темы санкций против Ирана. Согласно отчету Baker Hughes, количество активных нефтяных установок в США продолжает снижаться шестую неделю подряд и достигло на прошлой неделе 816 шт. (минус 8 штук). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились за неделю на 2,8 млн барр. при ожиданиях их снижения на 2,5 млн барр. и оценке API, показавшей рост запасов на 1,9 млн барр. Цены на сырьевые товары на этом фоне должны выглядеть оптимистично. Спрос на нефть и металлы со стороны китайской экономики достаточно постоянный, и новые стимулирующие меры китайского правительства только его поддерживают. Мы считаем, что цены на нефть останутся в диапазоне 67-70 долл./барр. нефти сорта Brent", - отмечает руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.