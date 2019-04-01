Позитивно оцениваем потенциал российского рынка акций и его возможности к росту - Sberbank Asset Management

"Фондовые рынки закрывали квартал в позитивном тренде. Несмотря на довольно слабые макроэкономические данные, рынки на фоне мягкой монетарной политики центробанков выросли более чем на 10%. Во втором квартале волатильность, как правило, возрастает, но, с нашей точки зрения, при любых сильных движениях котировок вниз инвесторы будут скупать бумаги. Российский рынок сильно подвержен политическому влиянию, поэтому очередные санкционные высказывания имели негативный эффект на прошлой неделе, что в результате сказалось на его низкой доходности по сравнению с иностранными конкурентами. Тем не менее, мы позитивно оцениваем потенциал российского рынка и его возможности к росту", - указывает руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.