Поддержку ценам на "черное золото" продолжают оказывать венесуэльский фактор и растущие фьючерсы на индекс S&P 500 - ГК "ФИНАМ"

"В понедельник нефтяные котировки растут на 1,35%, пытаясь закрепиться над уровнем $68,50 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта позитивно реагирует на статистику по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которой число нефтяных установок в США на прошлой неделе снизилось на 8 единиц. В свою очередь, поддержку ценам на "черное золото" продолжают оказывать венесуэльский фактор и растущие фьючерсы на индекс S&P 500. На прошлой неделе игрокам так и не удалось пробиться сквозь сопротивление $68,50 (новый контракт Brent ). Однако, если очередная попытка штурма данного рубежа увенчается успехом, фьючерсный контракт на эталонный сорт Brent в апреле сможет протестировать отметки $70-$71", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.