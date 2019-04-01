Новое упоминание санкционных угроз может быстро поднять американскую валюту в диапазон 66-67 руб. - ИК "Велес Капитал"

В понедельник рубль торгуется в плюсе после того, как в конце прошлой недели отечественная валюта обвалилась на санкционных угрозах до минимума с 12 марта. "Помогают рублю восстанавливать позиции в начале текущей недели общее ослабление доллара на глобальных площадках и укрепление цен на нефть, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Так, глобальные позиции американской валюты были ослаблены благоприятными данными по деловой активности в производственном секторе Китая: по состоянию на 13:00 доллар находился в красной зоне практически на всех площадках EM (по сути, лишь за исключением Турции), а индекс доллара DXY терял около 0,2% и пытался удержать рубеж в 97 пунктов. В свою очередь, стоимость нефти марки Brent прибавляла 1,2% и сохраняла позиции выше 68 долл. за баррель .

Санкционные угрозы вывели рубль по итогам последней недели в лидеры падения среди таких валют как турецкая лира, южноафриканский рэнд (в плюсе к доллару), бразильский реал и индийская рупия. Тем не менее, по итогам последнего месяца отечественная валюта по-прежнему демонстрирует наилучший после индийской рупии результат, укрепившись в паре с долларом на 0,8% (лира, рэнд и реал в минусе), констатирует Юрий Кравченко.

"В ожидании новой информации по готовящимся санкциям доллар, по всей видимости, сохранит позиции выше 65 руб. даже в случае дальнейшего улучшения аппетита инвесторов к риску на глобальных площадках. При этом новое упоминание санкционных угроз в ближайшее время может быстро поднять американскую валюту в диапазон 66-67 руб., в особенности, если санкционная риторика будет затрагивать российский банковский сектор", - прогнозирует эксперт ИК.