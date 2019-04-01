Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте взлетел до 52,8 с 50,1 пункта в феврале - IHS Markit

(добавлены пять последних абзацев с комментариями экономистов)

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте 2019 года вырос до 52,8 пункта с 50,1 пункта в феврале, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста производства в обрабатывающих секторах РФ в марте ускорились и были максимальными с июля 2017 года. Участники исследования сообщали, что повышение объемов производства происходило на фоне увеличения числа новых заказов.

При этом, как показал мартовский опрос 2019 года, рост новых заказов ускорился благодаря усилению спроса со стороны внутренних клиентов. В то же время спрос со стороны иностранных клиентов снизился третий месяц подряд.

На фоне увеличения числа новых заказов рост закупок в марте был максимальным с августа 2017 года, что привело к резкому сокращению сырьевых запасов.

Кроме того, повышение объемов новых заказов стало фактором, способствующим повышению деловых ожиданий относительно объемов производства. Разработки новых видов продукции, модернизация производства и увеличение рекламы также способствовали росту доверия бизнеса.

Издержки производство в марте 2019 года значительно увеличились. Производители заявили, что увеличение расходов связано с повышением НДС и цен поставщиков. Отпускные цены также резко возросли, поскольку более высокие затраты на производство были частично перенесено на клиентов.

Несмотря на сильный рост новых заказов, повышение эффективности производительности позволило компаниям завершать заказы вовремя, что привело к максимальным темпам сокращения объемов незавершенных заказов с января 2015 года. Соответственно, занятость росла лишь незначительными темпами, поскольку нагрузки на производственные мощности ослабли.

Степень оптимизма достигла максимального уровня с апреля 2012 года.

По мнению экономистов, опрошенных агентством "Интерфакс", значительное повышение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте не может служить однозначным предвестником оживления российской экономики, так как достаточно часто показатели данного индекса не совпадают с фактическими данными, публикуемыми Росстатом.

"Не всегда подъем в индексе PMI сопровождается ростом фактических показателей, публикуемых Росстатом", - сказал экономист Газпромбанка по РФ Сергей Коныгин. По мнению эксперта, расхождения обусловлены тем, что выборка, на основе которой рассчитывается PMI, не совпадает с выборкой Росстата. Экономист привел пример: "В феврале данные по Росстату показали рост в промышленных секторах, при этом PMI снизился".

Как добавил экономист Raiffeisenbank по РФ Станислав Мурашов, индекс PMI не охватывает значительную часть компаний обрабатывающей промышленности РФ. Исследования, проводимые Росстатом, по его мнению, более репрезентативны.

По словам главного экономиста "ВТБ Капитала" по РФ Александра Исакова, недостаточная выборка при опросах, проводимых IHS Markit среди российских компаний, делает индекс PMI крайне волатильным и нерепрезентативным.

"Выборка обследуемых предприятий мала, поэтому от месяца к месяцу индекс PMI может существенно изменяться, при этом в экономике РФ таких же существенных изменений не наблюдается", - сказал он.