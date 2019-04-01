Возможно ослабление рубля до 66-67 руб./$1 на фоне покупок валюты для Минфина и роста рисков - Газпромбанк

Газпромбанк (MOEX: GZPR) считает вероятным ослабление рубля до 66-67 руб./$1 в ближайшие 1-2 недели на фоне роста объема покупок валюты в рамках бюджетного правила и усиления внешних рисков, говорится в обзоре экономиста банка Сергея Коныгина.

"В среду Минфин РФ объявит объем регулярных покупок иностранной валюты намеченный на период 5 апреля - 13 мая. Мы оцениваем, что на фоне роста цен на нефть объем покупок достигнет 331 млрд рублей против 310 млрд рублей в предыдущий период. С учетом увеличения объемов покупки валюты и усиления внешних рисков мы считаем, что есть потенциал ослабления рубля до уровня 66-67 руб./$1 на горизонте 1-2 недель", - пишет аналитик.

Кроме того, С.Коныгин отметил, что ЦБ РФ также продолжит докупать невыкупленный объем за прошлый год в сумме 61,6 млрд рублей ($0,9 млрд). По оценкам экономиста, с учетом отложенных покупок совокупные покупки составят 392 млрд рублей ($6 млрд), или 17,8 млрд рублей ($0,3 млрд) в день.

Дополнительным внешним фактором, который будет оказывать влияние на курс рубля в ближайшие недели, станет турецкая лира, считает аналитик. По его оценке, усиление волатильности валюты на прошлой неделе привело к принятию центральным банком Турции мер, направленных на поддержание национальной валюты. "Усиление волатильности уже наблюдалось в августе-сентябре прошлого года, что в том числе отразилось и на курсе рубля, который ослаб", - подчеркивает экономист.