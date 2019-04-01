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01 апреля 2019 года 14:32
БКС закрыл торговую идею "Шорт в GDR НЛМК", но оставил долгосрочный негативный прогноз
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)", поскольку макроэкономические показатели (сильные индексы PMI Китая) продолжат оказывать поддержку ценам на сталь в краткосрочной перспективе (1-2 месяца), говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. В то же время эксперты отмечают, что они сохраняют долгосрочный негативный взгляд на GDR НЛМК и подтверждают долгосрочную рекомендацию "продавать" для этих бумаг. "Мы по-прежнему негативно смотрим на Китай, хотя и на более отдаленном горизонте. На рынке железной руды сохраняется избыток предложения, и мы считаем, что именно настроения, а не фундаментальные факторы продолжают надувать "пузырь" ЖРС (железорудное сырье), который в итоге лопнет, что потянет за собой цены на сталь. Кроме того, сегодня прекращается действие зимних ограничений в Китае, и, как ожидается, темпы роста производства стали в стране обгонят ожидаемое восстановление спроса. Еще один фактор риска для китайской экономики - торговые переговоры США и Китая", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, GDR НЛМК остаются одними из самых дорогих бумаг в российском сталелитейном секторе. Эксперты полагают, что в конечном итоге рынок адекватно оценит фундаментальные характеристики компании, как это обычно происходит. "Для "шорта" требуется сильный катализатор, который, на наш взгляд, может появиться в обозримом будущем. Таким образом, в последующие месяцы мы будем искать точку для повторного входа", - пишут они.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК
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