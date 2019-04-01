.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / США могут стать безопасной гаванью на мировом рынке во втором квартале после недавнего EM-ралли - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 апреля 2019 года 15:05
США могут стать безопасной гаванью на мировом рынке во втором квартале после недавнего EM-ралли - ITI Capital
S&P 500 завершает квартал лучшей динамикой более чем за 10 лет - совокупная доходность индекса с сентября 2009 г. составила 13,1%. Впрочем, как отмечают аналитики ITI Capital, это не лучший показатель среди глобальных рынков с начала года - по итогам первого квартала китайский фондовый рынок прибавил 18%, итальянский - 16%, БРИК - 13%. В разрезе секторов канадский индекс компаний производителей продукции из каннабиса (Canada Cannabis ETF) поднялся более чем на 50%, китайский IT (информационные технологии) и потребительский сектор - более чем на 30% в долларовом выражении, а также сектор здравоохранения, российский финансовый сектор (+21%) и американский IT. "Первый квартал выдался удачным - позитив на рынках обеспечили ожидания заключения торговой сделки между США и Китаем, пакет мер по стимулированию мировой экономики 2.0., а также переход Центробанков от ужесточения к смягчению своей денежно-кредитной политики (ДКП), - комментируют эксперты ITI Capital. - Тем не менее, волатильность как фондового, так и широкого рынков остается высокой. Будущие достижения на глобальных рынках могут отчасти зависеть от исхода переговоров Вашингтона и Пекина, которые, как сообщается, выверяют каждую строчку торгового соглашения. Для дальнейшего роста американской экономики есть все предпосылки, хотя инверсия кривой доходности может указывать на то, что ФРС настроен на чересчур жесткую политику, считает глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, в свою очередь, призывает ФРС "немедленно" снизить ставки на 0,25 п.п., сообщает новостной вебсайт Axios". Специалисты ITI Capital считают, что большая часть средств, которые будут выведены из EM, перетекут в США, как и случилось во втором полугодии прошлого года: "Экономике ЕС грозят риски жесткой посадки. Великобритания, в свою очередь, стала на шаг ближе к новым парламентским выборам, после того как законодатели в третий раз отвергли сделку по Brexit, предложенную Терезой Мэй. Страна с каждый днем все ближе и ближе подходит к конституционному кризису".
.
01 апреля 2019 года 16:41
"Нефть сорта Brent подорожала за неделю на 2% вследствие продолжающегося снижения буровой активности в США, а также из-за возобновления темы санкций против Ирана. Согласно отчету Baker Hughes, количество активных нефтяных установок в США продолжает снижаться шестую неделю подряд и достигло на... читать дальше
.01 апреля 2019 года 16:16
Проблемы со стороны предложения на рынке железной руды не заканчиваются, подчеркивает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. На прошлой неделе бразильская компания Vale оценила эффект остановки работы своих предприятий из-за аварии на дамбе в январе и заявила, что... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:46
Поддержку ценам на "черное золото" продолжают оказывать венесуэльский фактор и растущие фьючерсы на индекс S&P 500 - ГК "ФИНАМ"
"В понедельник нефтяные котировки растут на 1,35%, пытаясь закрепиться над уровнем $68,50 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта позитивно реагирует на статистику по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которой число нефтяных... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:36
Китайское национальное бюро статистики объявило накануне, что официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности вырос в марте до 50,5 п. с 49,2 п. в феврале, тогда как консенсус-прогноз составлял 49,6 п. "Мы ожидали подобную динамику индекса на фоне правительственных... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:16
"Мы повышаем оценку по акциям компаний из развивающихся стран до "выше рынка" на фоне "бычьего" взгляда на рынок Азии вследствие улучшения рейтингов Китая и Индии, - отмечает аналитик фондовых рынков развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахетер. - В последние годы в индексе MSCI Emerging Market... читать дальше
.01 апреля 2019 года 11:18
" Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют уверенный рост на фоне сильных данных по деловой активности в Китае. Контракты Brent торгуются в районе отметки $68.2/bbl, WTI достигает $60.5/bbl. Поддержку ценам на нефть также оказывает позитивный фон вокруг американо-китайских торговых... читать дальше
.01 апреля 2019 года 10:43
Ждем продолжения роста цен на нефть до 70-72,6 долл./барр. на весеннем оживлении спроса - Промсвязьбанк
"Совокупность фундаментальных и конъюнктурных факторов привела к тому, что 1 квартал завершился для нефти сильным ростом – на 24.5%, а за минувшую пятницу она прибавила 0,8% - до 68,39 долл./барр. Майский контракт экспирировался, теперь торгуется июньский. В фокусе статистика по деловой... читать дальше
.01 апреля 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный подъем в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник растет. читать дальше
.29 марта 2019 года 17:21
Европейский рынок становится основным направлением поставок природного газа, спрос на который падает в других регионах мира, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Большой объем импорта приводит к увеличению предложения на... читать дальше
.29 марта 2019 года 14:39
Американский рынок облигаций демонстрирует сильную уверенность в том, что ФРС США обязательно снизит процентные ставки позднее в текущем году, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Первое "золотое правило" заключается в том, что исторически... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.