США могут стать безопасной гаванью на мировом рынке во втором квартале после недавнего EM-ралли - ITI Capital

S&P 500 завершает квартал лучшей динамикой более чем за 10 лет - совокупная доходность индекса с сентября 2009 г. составила 13,1%. Впрочем, как отмечают аналитики ITI Capital, это не лучший показатель среди глобальных рынков с начала года - по итогам первого квартала китайский фондовый рынок прибавил 18%, итальянский - 16%, БРИК - 13%. В разрезе секторов канадский индекс компаний производителей продукции из каннабиса (Canada Cannabis ETF) поднялся более чем на 50%, китайский IT (информационные технологии) и потребительский сектор - более чем на 30% в долларовом выражении, а также сектор здравоохранения, российский финансовый сектор (+21%) и американский IT.

"Первый квартал выдался удачным - позитив на рынках обеспечили ожидания заключения торговой сделки между США и Китаем, пакет мер по стимулированию мировой экономики 2.0., а также переход Центробанков от ужесточения к смягчению своей денежно-кредитной политики (ДКП), - комментируют эксперты ITI Capital. - Тем не менее, волатильность как фондового, так и широкого рынков остается высокой. Будущие достижения на глобальных рынках могут отчасти зависеть от исхода переговоров Вашингтона и Пекина, которые, как сообщается, выверяют каждую строчку торгового соглашения. Для дальнейшего роста американской экономики есть все предпосылки, хотя инверсия кривой доходности может указывать на то, что ФРС настроен на чересчур жесткую политику, считает глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, в свою очередь, призывает ФРС "немедленно" снизить ставки на 0,25 п.п., сообщает новостной вебсайт Axios".

Специалисты ITI Capital считают, что большая часть средств, которые будут выведены из EM, перетекут в США, как и случилось во втором полугодии прошлого года: "Экономике ЕС грозят риски жесткой посадки. Великобритания, в свою очередь, стала на шаг ближе к новым парламентским выборам, после того как законодатели в третий раз отвергли сделку по Brexit, предложенную Терезой Мэй. Страна с каждый днем все ближе и ближе подходит к конституционному кризису".