На рынке железной руды наблюдается "идеальный шторм" - Julius Baer

Проблемы со стороны предложения на рынке железной руды не заканчиваются, подчеркивает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. На прошлой неделе бразильская компания Vale оценила эффект остановки работы своих предприятий из-за аварии на дамбе в январе и заявила, что производственные мощности были сокращены на четверть. Однако часть этого объема будет компенсирована увеличением добычи на других месторождениях, которые работали не на полную мощность. Кроме того, в эти выходные Rio Tinto заявила о проблемах в одном из своих австралийских портов, вызванных прошедшим циклоном. Как следствие, отгрузка сырья там может сократиться.

"По нашим оценкам, последние события привели к выравниванию баланса спроса и предложения на рынке железной руды, несмотря на ожидавшийся нами рост спроса на нее в Кита, - указывает эксперт Julius Baer. - Общее ухудшение экономической конъюнктуры и спад на рынке строительства, в частности, приведут к сокращению выпуска стали в КНР в текущем году при условии отсутствия государственных мер поддержки отраслей, обеспечивающих потребление металлов. При этом свежая позитивная статистика из Китая поддержала рост котировок, которые в понедельник утром прибавили на азиатских рынках более 3%. Мы по-прежнему не ожидаем рост цен на железную руду и сохраняем нейтральный взгляд на рынок. По нашим прогнозам, котировки будут находиться на уровне 85 и 75 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно".