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01 апреля 2019 года 16:16
На рынке железной руды наблюдается "идеальный шторм" - Julius Baer
Проблемы со стороны предложения на рынке железной руды не заканчиваются, подчеркивает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. На прошлой неделе бразильская компания Vale оценила эффект остановки работы своих предприятий из-за аварии на дамбе в январе и заявила, что производственные мощности были сокращены на четверть. Однако часть этого объема будет компенсирована увеличением добычи на других месторождениях, которые работали не на полную мощность. Кроме того, в эти выходные Rio Tinto заявила о проблемах в одном из своих австралийских портов, вызванных прошедшим циклоном. Как следствие, отгрузка сырья там может сократиться. "По нашим оценкам, последние события привели к выравниванию баланса спроса и предложения на рынке железной руды, несмотря на ожидавшийся нами рост спроса на нее в Кита, - указывает эксперт Julius Baer. - Общее ухудшение экономической конъюнктуры и спад на рынке строительства, в частности, приведут к сокращению выпуска стали в КНР в текущем году при условии отсутствия государственных мер поддержки отраслей, обеспечивающих потребление металлов. При этом свежая позитивная статистика из Китая поддержала рост котировок, которые в понедельник утром прибавили на азиатских рынках более 3%. Мы по-прежнему не ожидаем рост цен на железную руду и сохраняем нейтральный взгляд на рынок. По нашим прогнозам, котировки будут находиться на уровне 85 и 75 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно".
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01 апреля 2019 года 16:41
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.01 апреля 2019 года 15:46
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S&P 500 завершает квартал лучшей динамикой более чем за 10 лет - совокупная доходность индекса с сентября 2009 г. составила 13,1%. Впрочем, как отмечают аналитики ITI Capital, это не лучший показатель среди глобальных рынков с начала года - по итогам первого квартала китайский фондовый рынок... читать дальше
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.01 апреля 2019 года 10:43
Ждем продолжения роста цен на нефть до 70-72,6 долл./барр. на весеннем оживлении спроса - Промсвязьбанк
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.29 марта 2019 года 17:21
Европейский рынок становится основным направлением поставок природного газа, спрос на который падает в других регионах мира, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Большой объем импорта приводит к увеличению предложения на... читать дальше
.29 марта 2019 года 14:39
Американский рынок облигаций демонстрирует сильную уверенность в том, что ФРС США обязательно снизит процентные ставки позднее в текущем году, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Первое "золотое правило" заключается в том, что исторически... читать дальше
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