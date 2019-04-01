В Китае отмечаются первые признаки стабилизации роста - Julius Baer

Китайское национальное бюро статистики объявило накануне, что официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности вырос в марте до 50,5 п. с 49,2 п. в феврале, тогда как консенсус-прогноз составлял 49,6 п.

"Мы ожидали подобную динамику индекса на фоне правительственных мер стимулирования экономики, - указывает аналитик фондового рынка Julius Baer Келли Чиа. - Местный биржевой индекс CSI 200 также поддерживал подобный прогноз впечатляющим ростом на 29% за квартал. Ключевой вопрос заключается в том, насколько подобная динамика является устойчивой. Официальный PMI ни разу не демонстрировал снижения в марте с 2005 года, что связано с сезонной динамикой. Рост в отчетный период на 1,3 п.п. также не является слишком сильным (среднее значение за последнее десятилетие составляет +1,4 п.п., за последние три года - +0,9 п.п.). Он связан с сезонным восстановлением запасов и увеличением ликвидности. Некоторый вклад могли внести государственные меры стимулирования экономики: выпуск специальных облигаций местными властями вырос в I квартале 2019 года до 671 млрд юаней с 77 млрд годом ранее.

Улучшение статистических показателей является первым робким признаком восстановления экономического роста в КНР. Такая динамика, вероятно, будет позитивно воспринята рынками и приведет к росту индексов".