Мы повышаем оценку по акциям компаний из развивающихся стран до "выше рынка" - Julius Baer

"Мы повышаем оценку по акциям компаний из развивающихся стран до "выше рынка" на фоне "бычьего" взгляда на рынок Азии вследствие улучшения рейтингов Китая и Индии, - отмечает аналитик фондовых рынков развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахетер. - В последние годы в индексе MSCI Emerging Market заметно вырос вес именно азиатских рынков (с 32% десять лет назад до 70%), а бумаги китайских эмитентов теперь составляют треть всего индекса. Кроме того, ожидания роста выручки последних, похоже, достигли своего дна и теперь приобретают позитивную динамику. Связанная с ростом выручки премия по акциям развивающихся стран поднялась до такого уровня, что позволяет инвесторам компенсировать риски по сравнению с вложениями в бумаги развитых экономик. Тем временем котировки находятся вблизи средних исторических значений как в абсолютном, так и в относительном выражении".

Снижение инфляционного давления в более крупных развивающихся странах вместе с ослаблением доллара США во второй половине текущего года, вероятно, приведут к более мягкой политике крупнейших мировых центробанков, что поддержит относительную динамику акций эмитентов с развивающихся рынков, полагает эксперт Julius Baer. При этом многое будет зависеть от состояния глобальной экономики в ближайшие месяцы: "Наши аналитики ожидают улучшение роста во второй половине года благодаря вкладу Китая, где отмечаются признаки стабилизации. На этом фоне в ближайшие 12 месяцев фондовые рынки развивающихся стран будут выглядеть более привлекательными для инвесторов по сравнению с развитыми странами".